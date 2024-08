Cazzu tomó una fuerte decisión para sobrellevar el escándalo con Christian Nodal: «no me atormenta, al contrario»

Cazzu estuvo en el centro del escándalo en los últimos meses. La cantante se separó de su pareja y padre de su hija, el cantante mexicano Christian Nodal, tras dos años de relación. Sin embargo, la polémica se desató cuando Nodal comenzó una relación con Ángela Aguilar, quien era amiga de ambos, y se casó con ella, a tan solo dos meses de anunciar la separación. La controversia continuó y Cazzu reapareció en el programa de Max Urtizberea, donde contó la decisión que tomó para sobrellevar la situación.

Cazzu desinstaló todas las redes sociales de su celular: «La gente tiene impunidad de decirte de todo»

La artista argentina visitó el programa de Youtube «¡Fa!» del actor Max Urtizberea, donde interpretó «Como la flor» de Selena Quintanilla y además, explicó como es su relación con las redes sociales en la actualidad.

“Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular…y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes” dijo con humor la interprete de «Mucha Data».

“Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa» explicó. “Ni siquiera quiero tener la posibilidad de confundirme de botón y esta decisión no me atormenta, al contrario, es la responsabilidad que tuve y que tomé yo con las redes sociales” continuó.

“Entendí que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustás y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo” reflexionó la artista.