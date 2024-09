Celeste Cid y Rafael Ferro ¿Enamorados?: Qué dijeron los actores sobre los rumores de romance

A mediados de agosto el mundo del espectáculo se sorprendió con un nuevo e inesperado romance. El periodista de LAM, Pepe Ochoa, aseguró que los actores Celeste Cid y Rafael Ferro estan teniendo un romance. «Están escondidísimos pero la pasan bárbaro juntos» aseguró. Sin embargo, tanto Cid como Ferro desmintieron los rumores en los últimos días.

«Celeste Cid y Rafa Ferro están en vínculo escondidísimos, no quieren que se sepa, están ocultándolo y la pasan bárbaro juntos» aseguró el panelista. Además, comentó como fue que se conocieron. «Compartieron un par de novelas, después por un tiempo no se vieron, se reencontraron por redes sociales y están en un vínculo» agregó.

«Empecé a hacer una investigación y resulta que me doy cuenta que iban en un mismo auto, estacionaban en un mismo lugar, él salía primero, ella después, él a un teatro, ella a otro, y se volvían juntos a su casa» garantizó Ochoa.

Sin embargo, ambos desmintieron la versión de Ochoa. La actriz y escritora se encargó de aclarar los rumores en su cuenta de Instagram. «Me sorprende, pero estoy acostumbrada. Igual, dale… ¿por qué no levantan un teléfono y chequean? Un minuto les lleva. Y es profesional… y es linda la sensación de hacer el trabajo bien» escribió Cid en una historia de Instagram.

Por su parte, Juan Etchegoyen habló con Ferro para tener su versión. «Ella ya ha negado la historia en sus redes, y hoy tengo la palabra del propio Rafael» dijo en vivo el periodista, por Mitre Live. «Rafael Ferro me dijo claramente que no hay nada entre él y Celeste. ‘Dios mío. Pensé que esto iba a ser algo serio. No existe un romance con Celeste’, fueron sus palabras exactas» afirmó Juan.