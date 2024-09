Quién decide sobre la salud de Jorge Lanata: La batalla legal entre sus hijas y Elba Marcovecchio

Finalmente, Jorge Lanata no será trasladado del Hospital Italiano, donde permanece internado. A pesar de que sus hijas y exesposas impulsan su internación en el Fleni de Escobar para comenzar su rehabilitación, la decisión de su actual esposa, Elba Marcovecchio, fue distinta, algo que generó tensiones familiares.

Es que existe un enfrentamiento familiar entre las exmujeres e hijas de Jorge Lanata con su actual esposa. Y el tema cobró especial relevancia ante el posible traslado del periodista a otro centro de salud especializado en rehabilitación.

Sin embargo, estos inconvenientes provienen desde antes de su matrimonio con Elba: no se dio un buen vínculo entre las mujeres, algo que continúa y dificulta la toma de decisiones con respecto a la evolución del delicado estado de salud de Lanata.

La decisión que tomaron las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: la interna familiar previa

Marcovecchio indicó ayer en Intrusos que asiste a diario al Hospital Italiano para ver a su marido, que tiene una cochera alquilada en la cercanía del lugar para asegurarse estacionamiento en todo momento y que suele encontrarse con amigas a tomar café enfrente del Hospital

Pero luego, Guido Záffora aseguró en «Intrusos» (América) haber recibido un mensaje de Bárbara Lanata que desmiente lo dicho por Elba: «Ahora en el hospital está Margarita, la amiga de mi papá, que está diariamente. En un rato llega Kiwi, Elba no está ahí».

«Me contaron que dicen que Elba está y no es así. Es obvio que no nos llevamos bien, la crucé en el hospital, le pedí hablar y no quiso. Ella no va al hospital para no vernos», leyó el mensaje el periodista.

Por su parte, Flor de la V recibió un mensaje de Elba Marcovecchio donde fue tajante en sus palabras: «Más allá de que no nos llevamos bien, lo más importante es la salud de él».

La información de último momento indica que Elba y las hijas se encuentran preparando una junta médica.

La frase letal que dejó Yanina Latorre respecto a la guerra que tienen las hijas de Lanata y su actual esposa

Las hijas no quieren dar detalles de la salud de Jorge a los medios mientras que Elba piensa la contrario. «Yo no entiendo por qué la familia por parte de las hijas no quieren que se sepa porque de la misma manera en la que Jorge defendió el derecho a la información y contó sobre la enfermedad que tenía Wanda, sin que ella estuviese de acuerdo, deberíamos podes saber sobre el estado de salud de Jorge”, sostuvo Yanina Latorre y enfatizó: “De hecho, por Elba lo estamos sabiendo”.