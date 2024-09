Paula Chaves contó porque no conducirá el Cantando 2024 y Yanina Latorre la destrozó: «Mala perdedora y desagradecida»

Paula Chaves sorprendió a todos cuando se anunció que sería la conductora del Cantando 2024, semanas atrás. Sin embargo, la buena noticia duró poco, ya que tiempo después Ángel de Brito contó que, debido a un conflicto con la producción, la modelo abandonó la conducción y será reemplazada por Florencia Peña. Ahora, Chaves rompió el silencio y Yanina Latorre la liquidó en su programa de radio.

Paula Chaves rompió el silencio y contó porque no conducirá el Cantando 2024: «No me hice la estrella»

Luego de difundirse la noticia de que no conducirá el Cantando 2024, Paula Chaves rompió el silencio en un móvil con LAM. «No me hice la estrella. Creo que nos apresuramos en decir que sí. No es como antes, ahora me tenía que organizar un montón” comenzó aclarando la modelo.

“No deja de ser un programa diario, ahora me voy de viaje y en un mes empiezo a ensayar la obra de Córdoba. Yo trabajé con ellos, hay cosas que van cambiando sobre la marcha y pensar en fin de año, mudando una casa entera a Córdoba y con las actividades de mis tres chicos… Se me iba a superponer todo” explicó la exconductora de Bake Off.

“Igual es decisión mía si voy o no, porque por suerte puedo elegir y decir ‘me cierra este laburo o no’. A mí me encanta laburar, mil veces me han ofrecido hacer programas diarios y hoy por hoy no puedo porque mi prioridad es estar con mis hijos”, continuó.

“Igual tengo mucho trabajo, viajo un montón y comprometerme a un programa diario que iba a ser tres veces por semana y después se le iban sumando y demás, no iba a poder… Yo sé cómo son los ritmos de la tele” concluyó Paula.

Sin embargo, Yanina Latorre tiene otra versión acerca de las razones por las cuales Chaves decidió no continuar en el programa producido por Marcelo Tinelli. Latorre asegura que la modelo esta resentida con la producción por haber perdido la final del Bailando contra la Mole Moli en 2010.

«Qué mal perdedora, está diciendo que le chorearon en la final del Bailando contra la Mole Moli. Habías dicho que sí al Cantando y después te arrepentiste, o sea, ¿vas a ir a un reality donde se le chorea a la gente?» especuló Latorre en El Observador, radio donde es conductora.

«Paula, tu marido fue el ganador del Bailando por un Sueño, entonces querés decir que también estuvo organizado. ¿Si cerraba la votación y ganabas vos, también ibas a decir que estaba arreglado?” redobló la apuesta la «angelita».

“Lo que me jode de Paula es que va contra el programa que le dio todo lo que es, porque Pedro, que era el productor de Marcelo, terminó siendo súper conocido cuando se pone de novia con ella, es ser medio desagradecido”, concluyó.