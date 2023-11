Charlotte Caniggia volvió a cargar contra Juana Viale: «No voy a perder mi tiempo»

Charlotte Caniggia disparó fuertemente contra Juana Viale. La conductora se había quejado de su ausencia en el programa, luego de ser invitada al ciclo de El Trece.

“No fui porque no quise estar expuesta a las preguntas”, le contó Charlotte a un movilero de Intrusos, el programa de América TV.

“Cuando fui la vez anterior tampoco la pasé muy bien, toda la mesa estaba en contra mío. No la pasé bien, no me sentí bien”, recordó la influencer.

“Cuando me volvieron a invitar lo pensé muchas veces. Por suerte no fui porque si ella habla mal de mí no voy a perder mi tiempo sentándome ahí”, dijo picante la hija de Claudio Caniggia.

Charlotte Caniggia, Juana Viale y un posible reconciliación

“¿Puede haber una reconciliación?«, le preguntaron a Charlotte Caniggia tras su pelea con Juana Viale y la hija de Mariana Nannis dijo: “No, yo no voy a pedir disculpas”.

“¿Vos esperas un pedido de disculpas de ella?”, insistieron. “No, no espero nada, me da igual, ya está, ya fue, basta”, cerró Charlotte.