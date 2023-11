El Polaco volvió a hablar de su crisis con Barby Silenzi: «Le encanta chusmear»

El Polaco volvió a referirse a la «gran crisis» que atraviesa con Barby Silenzi. Entrevistado por Intrusos, el cantante señaló «no haber dicho nada de otro mundo» en Almorzando con Juana Viale. «Si ella no lo quiere aceptar o se hace la boluda…», se defendió ante el móvil de América TV.

Al ser consultado sobre si las declaraciones buscaban «generar prensa», El Polaco se mostro tajante: «Nunca lo hice, nunca lo voy a hacer. No me hace falta«.

Por otro lado El Polaco negó estar celoso de Alexis «Conejo» Quiroga, el exGran Hermano que bailará junto a Barby en el Bailando 2023. «Hace Divas Play, hizo Sex… si fuera celoso directamente no hace nada. Yo quiero que sea feliz», explicó y recordó que él no se sumó al programa de Marcelo Tinelli porque ella es «re celosa».

Por último, El Polaco fue consultado por el motivo que lo llevó a silenciarle las historias de Instagram a Barby. «No me gusta que me vean. A ella le encanta chusmear. Se mete por todas las cuentas que tiene, eso está mal. Ella puede subir cosas para que la gente le conteste y le resulta chistoso pero yo no puedo«, disparó.

Barby Silenzi de El Polaco: «No me comunicó lo de la crisis»

Anoche en LAM, Barby Silenzi habló de su situación con El Polaco. «A mí no me comunicó lo de la crisis«, afirmó. «Lo que me a mí me molestó mucho fue su forma de decirlo«, señaló Barby sobre la actitud de El Polaco cuando contó la «crisis grande» en el programa de Juana Viale.

«Nosotros no tenemos tiempo de pareja, de pareja solos. Estamos siempre con las nenas. Él tiene mucho trabajo: graba, hace videos, viaja», agregó la bailarina, respecto de su relación con El Polaco.