Chayanne vuelve a Argentina: nueva fecha en Vélez y detalles de la venta de entradas

El furor por Chayanne en Argentina es total. Tras agotar en pocas horas las entradas para sus cinco shows en el Movistar Arena, el artista puertorriqueño sumó una nueva y multitudinaria fecha: se presentará el 13 de marzo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield.

Chayanne en Vélez: cuándo se venden las entradas

El show, producido por Fenix Entertainment y CMN, se enmarca en su gira mundial «Bailemos Otra Vez Tour 2026», que marca su regreso al país después de más de cinco años.

Las entradas se venderán exclusivamente a través del sitio entradauno.com.

Las fechas de venta para el show en el Estadio Vélez son:

Preventa Exclusiva (Galicia Visa): Martes 18 de noviembre a las 12:00 hs.

Venta General: Jueves 20 de noviembre a las 12:00 hs.

El artista también se presentará el 11 de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba. La gira incluirá clásicos como «Torero» y «Dejaría Todo», junto a nuevos éxitos como «Bailando bachata».