Chiche Gelblung destrozó a Wanda Nara y Mauro Icardi: «Son todos culpables»

Chiche Gelblung se animó a hacer un análisis sobre el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara. «Es deprimente, ellos son así, lo que me llama la atención que estén tan desprotegidos los chicos esos», opinó el conductor.

El análisis de Chiche Gelblung sobre el «Wandagate»

Para Chiche, «el nivel de exposición de esos padres, es lamentable. El problema no son los medios, son los padres, me produce una enorme depresión».

«Les diría que son pobre gente, me dan un poco de pena que necesiten eso permanentemente. Si no tenés otros recursos y eso te hace feliz, pero los hijos no tienen la culpa y están en una edad de formación, en algún momento van a sufrir eso», consideró, durante una entrevista con Puro Show.

«La China es parte de lo mismo, están todos metidos en el mismo guiso, no hay inocentes, son todos culpables», cerró Chiche Gelblung.