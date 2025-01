El motivo detrás del viaje de Mauro Icardi y la China Suárez a Europa: «Fue a declarar…»

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez armaron las valijas y se fueron de viaje con destino a Europa, más precisamente a Milán. El martes al mediodía, la pareja fue vista en Ezeiza haciendo el check in previo al vuelo.

Yanina Latorre reveló en redes los verdaderos motivos del viaje

Lo que parecía ser una adelantada escapada romántica por San Valentín, en realidad se trataría de una audiencia con la Justicia italiana para avanzar con el divorcio del futbolista y su ex pareja, Wanda Nara.

Yanina Latorre, fiel seguidora del caso, compartió detalles exclusivos sobre el viaje de la pareja.

“Icardi y la nipona (por la China) en vuelo right now (ahora). Destino 48 hs. en Milán. Compren pochoclos, mañana se pudre. Milán no sería el único destino. Nada de lo que están diciendo es. Apenas pueda, cuento más”, reveló en sus historias de Instagram.

«Fue a declarar citado por la Justicia italiana. Declara el viernes 30 y sigue viaje (ya les contaré. En Italia tienen causas cruzadas con Wanda. Todas por los bienes«, explicó el verdadero motivo del viaje.

La influencer instaló una interesante pregunta ahora que se conoció la razón del viaje de la China e Icardi a Milán que hará que todos nos mantengamos a la mira: “Ahora tengo un montón de dudas. ¿Icardi irá a la casa de Milán? ¿O Wanda le cambió los códigos? ¿La nipona se sacará fotos en el vestidor? Tenemos que esperar a que aterricen”.

Meses atrás, cuando Wanda Nara y Elián Valenzuela viajaron a Milán, la pareja se hospedó en la propiedad que compartían con Mauro Icardi y causó indignación en las redes sociales.

El posteo de Mauro Icardi al Llegar a Roma

El jugador compartió una foto de La China en el avión con un mensaje que decía: «Boungiorno Milano» y arrobó la cuenta de Instagram de La China.