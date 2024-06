Chilavert cruzó a Lali por su pelea con la ganadora de Factor X: “Tú no has ganado nada”

Lali Espósito y Aye Alfonso tuvieron un fuerte cruce en Factor X, donde la cantante argentina le recriminó a Alfonso por su mala actitud hacía con ella, quien es jurado del reality, y el momento se viralizó en redes sociales donde muchos fanáticos se dividieron en bandos. Finalmente, Aye Alfonso fue consagrada la ganadora del concurso español y muchos cibernautas mostraron su disconformidad ante la decisión.

Al conflicto, se le sumó la participación del exarquero de Veléz Sarsfield, Jose Luis Chilavert, quien felicitó a Aye Alfonso y arremetió a Lali Espósito por su actuar.

Lo que dijo José Luis Chilavert

Chilavert utilizó sus redes sociales para celebrar el triunfo de su compatriota paraguaya: “¡Orgullosos de vos! Sos el ejemplo vivo de que cuando tenemos pasión y determinación no hay límites para lo que podemos lograr. ¡Muchas felicidades nuevamente gloriosa mujer paraguaya!”, escribió.

⁦@lalioficial⁩ Lali Depósito tú no has ganado nada,las kukas serán siempre fracasadas y mediocres.Felicidades Ayelen,diosa y guerrera guaraní.Orgullo de Py🇵🇾🥂🍾 pic.twitter.com/Q1Phwf00Vs — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) June 11, 2024

En su seguidilla de retweets apoyando a la ganadora del reality, twitteo una fuerte critica a la cantante y jurado de Factor X: “Lali Depósito tú no has ganado nada, las kukas serán siempre fracasadas y mediocres”, escribió haciendo referencia al apodo que Javier Milei le pusó.

“Felicidades Ayelén, diosa y guerrera guaraní. Orgullo de Py”, finalizó.

Lo que le dijo Lali a Ayelén Alfonso

“Yo siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Todos pasamos por adversidades, cada uno tiene la carrera que tiene por el esfuerzo y el trabajo que le pone… Y estamos acá, siendo cuatro personas muy respetuosas (Vanesa Martín, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y ella para decir lo que pensamos”, manifestó Lali.

“Nada de lo que decimos es destructivo. Me parece, de hecho, que es una falta de respeto que digas que somos personas destructivas. Somos cuatro artistas con mucho trabajo atrás. ¡Dejame terminar! Somos muy respetuosos con cada persona que se paró ahí. Si no te gusta lo que opinamos… Yo también respeto que a vos no te importe mi opinión o la de alguno de mis compañeros. Quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, que se trata de una persona que canta y cuatro personas que, con la mejor de las ondas, dan su opinión”, remarcó la cantante.

“Si tanto te molesta quizás no era el lugar para que te presentes. Podés cantar y hacer una súper carrera igual. Eso es todo…”, concluyó la jurado, pero Ayelén respondió: “No sé por qué te das por aludida…”, entonces la cantante le pidió que no se haga la desentendida: “Bueno, no te hagas la boluda, tampoco, Aye”.