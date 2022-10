Comenzaron las polémicas en «Gran Hermano»: denunciaron a Martina por maltrato

Apenas 24 horas después de estrenada la nueva temporada de «Gran Hermano«, el escándalo ya rodea al reality con diversas denuncias. Una de ellas fue la que se hizo en redes contra la participante Martina Stewart Usher, a quien acusaron de maltratadora.

La joven, quien inició su polémica participación con una frase que generó gran rechazo, es profesora de educación física y ha trabajado con niños, niñas y adolescentes, cuyos padres y madres comenzaron a escracharla en redes sociales.

A poco de que Martina ingresó a la casa, una usuaria de Twitter la señaló: «Me encanta que en dos minutos ya odian a Martina… imagínense nosotras que la tuvimos que aguantar 2 años maltratando a nuestros hijos como profesora de gym«.

«¡Que salga ya! Esta basura de persona maltrató a nuestros hijos. Era la profesora de gimnasia. Les decía autistas de mierda, mogólicos, down, etc. Cuando no entendían la consigna o cuando no les salía el ejercicio. Utiliza estas palabras como insultos» fue otra de las publicaciones.

Además, las denuncias se replicaron en Instagram, donde los furiosos seguidores del reality aseguraron que iban a presentar un reclamo ante Telefe por poner a participar una persona denunciada por maltratos, insultos y castigos.

El polémico comentario de Martina sobre la bisexualidad

La participante Martina acaparó la atención de inmediato, entre los dieciocho participantes, por una polémica frase que usó en su video de presentación y que apunta contra el colectivo LGTBI+.

«Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito, es para analizar» señaló en el video de su ingreso y desató una ola de críticas, que incluyó el repudio de famosos.