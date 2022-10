Por qué está detenido Rodrigo Cacciamani, el exnovio de Wanda Nara que se volvió viral

Hasta hace pocos días, Rodrigo Cacciamani era un detenido que había logrado visibilidad a través de redes sociales con su perspectiva desde la vida carcelaria y sus mensajes políticos. Sin embargo, su vida cambió en las últimas horas, luego de ser mencionado por Wanda Nara.

El largo historial delictivo del muchacho, quien tiene unos 40 años, lo hizo conocido en el ámbito policial, ya que fue acusado en varias oportunidades por posesión de drogas, billetes y documentos falsos.

En 2008, cuando fue apresado en Bariloche, registraba varios pedidos de captura de juzgados bonaerenses, como sospechoso de haber cometido falsificaciones, importantes robos y el homicidio de un policía en la provincia de Buenos Aires durante el robo a una financiera.

Actualmente, se encuentra cumpliendo condena por un enfrentamiento con personal policial, cuyo accionar, coincidentemente, permitió la evasión de los ladrones vinculados al famosísimo «Robo del Siglo» en la sede del banco Río de Acassuso.

Según él mismo relató, el episodio que lo condena ocurrió ese mismo enero de 2006. «Decían que el robo del siglo y ese enfrentamiento iban de la mano, que era una distracción para terminar de concretar el robo. No fue así, ese enfrentamiento sucede después de que un grupo de personas, entre las que me encontraba, veníamos de robar una financiera en la Capital Federal, una cueva de dinero donde se maneja la plata en negro” contó Cacciamani en sus redes sociales.

Y agregó: “Cuando veníamos de ahí, nos cruzamos con el robo al banco y en inmediaciones de ahí nos separamos. El auto donde yo venía, dobla para la izquierda, y la camioneta, para la derecha. La camioneta se encuentra con un operativo y ahí se produce el enfrentamiento, en el que pierde la vida un servidor público y hay varios heridos de los dos lados. Queda solo una persona detenida”.

Finalmente, el protagonista indicó que “no estoy acusado del robo a una financiera, pero sí figura un robo en la persecución a un vehículo y el enfrentamiento con la policía. En el homicidio, quedamos toda la banda, más allá de que algunos no hayan participado, cumplimos condena. Y por el robo al banco, estuve investigado un año y medio, y quedé libre, no se me imputó. Estuve dos años y medio prófugo”.

Su vínculo con Wanda Nara

Su nombre se volvió viral en las últimas horas porque fue mencionado por Wanda Nara, en medio de su escándalo personal, quien contó que había tenido un novio que le propuso casamiento quien terminó cumpliendo una condena a prisión perpetua.

A través de publicaciones en redes sociales, Cacciamani reconoció ser la expareja que mencionó la modelo en diálogo con Grego Roselló en «Luzu TV». Si embargo, ese vínculo reveló que sucedió hace cerca de veinte años atrás.

«Sí, es verdad lo de Wanda gente. Me están preguntando a full, después que ella declaró que tiene un novio que está preso con perpetua, así que nada, acá vengo a responder» declaró en redes Cacha.

Y agregó «seguro me expongo. Voy a tratar de responder todo, todo lo que me quieran preguntar y nada, y si no lo charle nunca es porque nunca se dio» concluyó.