Cómo fue el divorcio express de “Pampita” y Roberto García Moritán

Tras una escandalosa separación entre la modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain y el ministro de Desarrollo porteño, Roberto García Moritán, estaría cerca de finalizar el proceso de divorcio express.

Pampita: «Me van a ver salir con muchas personas»

Hasta hoy, Moritán no habría presentado un abogado que lo avale, por tanto y según la normalidad de este tipo de procedimientos, el juez dará lugar al contenido presentado por “Pampita”.

Esto ocurre porque el plazo del ministro para presentar algún otro tipo de argumento, ya habría caducado.

De esta manera, la modelo no desmintió los rumores que la vinculan con el polista Martín Pepa e, incluso, Ardohain acotó: “Me van a ver salir con muchas personas.

Pampita habló sobre sobre García Moritán y Martín Pepa, su supuesto nuevo enamorado

Luego de ser vista en un exclusivo palco del Teatro Colón con Martín Pepa, Pampita asistió a un evento de moda y fue interceptada por un móvil de Intrusos (América TV) a la salida de un evento de moda al que asistió.

Rápidamente le preguntaron si mantenía contacto con el ex ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Roberto García Moritán, quien se encuentra internado en una clínica de rehabilitación. “No voy a decir nada, ya saben. Y me voy a mantener así. En próximas preguntas, siempre voy a responder lo mismo”, sostuvo firme.