Se supo quien organizó el «flechazo» entre Pampita y Martín Pepa: «Me lo mandó la virgen»

A semanas de haberse separado de Roberto García Moritán, parece ser que Pampita ya encontró un nuevo amor. La modelo fue vista en el Teatro Colón con Martín Pepa, un conocido polista que se codea con la alta sociedad. Desde LAM confirmaron la noticia, a pesar de las negativas de Ardohain, y aseguraron que fue la madre del deportista quien los presentó en la peregrinación de Luján.

Aseguran que Pampita y Martín Pepa están de novios: «Le manda flores todos los días»

Este jueves por la noche confirmaron en LAM (América TV) quien hizo de cupido entre Pampita Ardohain y Martín Pepa. Aparentemente la pareja se habría conocido por la madre del polista.

“Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo ‘ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?’. Y ahí los juntó”, aseguró Yanina Latorre.

“A partir de ahí empezaron a hablar y empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada y les dijo a sus amigas ‘me lo mandó la Virgen’”, agregó luego. Además, la panelista ya había asegurado en El Observador que «ya están de novios y planean una vida juntos».

Tras las palabras de la periodista, Ángel de Brito agregó picante: “A mí no me pasa, eso me deprime. Se te pudren todas juntas las flores. Pampita las debe vender las flores, con lo que le gusta la guita. Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina”.

Ardohain también fue consultada por Intrusos, a quienes les aseguró que simplemente esta pasándola bien con amigos y enfocándose en su vida laboral y familiar.

«Me parece que es una época donde uno puede salir, me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien y no tengo por qué no hacerlo«, aseguró la modelo.

“Yo tengo ganas de estar así como estoy hoy, enfocada en mi familia y en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida. Todo lo que me haga bien, no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va tampoco a importar lo que diga la gente, porque no puedo estar viviendo mi vida para quedar bien”, expresó contundente.