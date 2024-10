Roberto García Moritán reaccionó al supuesto romance de Pampita con Martín Pepa: ¿Qué hizo?

La ruptura entre Carolina «Pampita» Ardohaín y Roberto García Moritán se produjo en medio de un escándalo por supuestas infidelidades de él y supuestos malos manejos en su rol de funcionario público. La modelo se mostró muy conmovida durante los primeros días, mientras que el empresario gastronómico optó por internarse en un centro de vida sana para evitar tener un pico de estrés.

Desde su internación, Roberto García Moritán habló con Pampita

Tras un mes de ruptura oficial, Pampita ya fue vista muy cerca de otro hombre. La modelo salió al teatro Colón junto a un grupo de amigos, entre los que se encontraba Martín Pepa, un hombre de La Pampa, que hace 20 años vive fuera del país y que está divorciado.

Según aseguró Yanina Latorre, ya son novios y este fin de semana harán la presentación familiar a los hijos de Pampita, fue por eso que Moitán decidió llamar a su ex para preguntarle si toda esta información era cierta y ella le habría respondido que sí.

Aseguran que Pampita y Martín Pepa están de novios: «Le manda flores todos los días»

Este jueves por la noche confirmaron en LAM (América TV) quien hizo de cupido entre Pampita Ardohain y Martín Pepa. Aparentemente la pareja se habría conocido por la madre del polista.

“Pampita camina a Luján todos los años con la mamá de Martín. Esta última vez que fueron, ella le dijo ‘ya que vos estás soltera, y Martín está soltero, ¿por qué no se juntan?’. Y ahí los juntó”, aseguró Yanina Latorre.

“A partir de ahí empezaron a hablar y empezaron a verse. Él le manda flores absolutamente todos los días. Ella está fascinada y les dijo a sus amigas ‘me lo mandó la Virgen’”, agregó luego. Además, la panelista ya había asegurado en El Observador que «ya están de novios y planean una vida juntos».

Tras las palabras de la periodista, Ángel de Brito agregó picante: “A mí no me pasa, eso me deprime. Se te pudren todas juntas las flores. Pampita las debe vender las flores, con lo que le gusta la guita. Pampita, que es rápida, ya puso una florería en la esquina”.

Ardohain también fue consultada por Intrusos, a quienes les aseguró que simplemente esta pasándola bien con amigos y enfocándose en su vida laboral y familiar.