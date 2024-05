Cómo hacer un mate perfecto: cinco tips para que lo disfrutes de la mejor manera

El mate es la bebida tradicional de Argentina, que enamora a propios y ajenos. Si bien parece fácil su preparación, en realidad es todo un ritual que necesita llevarse a cabo con precisión y paciencia para que se vuelva tu fiel compañero de la jornada.

Por eso, a continuación, te dejamos cinco recomendaciones para que cebar mate se vuelva un placer y te quede perfecto, digno de compartir y que te pidan uno más. ¡Tomá nota!

Cómo preparar el mate perfecto, en pocos pasos

1. Prestá atención a la temperatura del agua: para preparar mates ideales, la temperatura del agua debe mantenerse entre 70 a 80°C. El agua no debe estar tibia, ni permitir que hierva.



2. No llenar a tope el mate de yerba: lo ideal es colocar la yerba en el mate hasta alcanzar solo las tres cuartas partes de este. Algunas personas los prefieren amargos otros dulces, eso queda a elección de cada uno.



3. ¡Muy importante! Sacale el polvillo de la yerba: para lograr esto se recomienda tapar, solo con una mano, la boca del mate invertirlo y agitarlo unos segundos. Esto permite deshacerse del polvillo que trae la yerba. Además, esto permite que la yerba quede recostada sobre una de las paredes del mate y quede un agujero pequeño.

4. Al momento de colocar el agua tibia, hacelo en el hueco creado: colocar el agua tibia permite que la yerba no se queme. Luego se recomienda no tomarlo directamente sino dejarlo reposar un momento y colocar la bombilla en el hueco.



5. Último y esencial… ¡no muevas la bombilla!: luego de seguir estos pasos, ya se puede cebar y disfrutar del mate perfecto. Una regla de oro es no mover la bombilla y cebar siempre en el mismo lugar. Este movimiento permite que la yerba no se moje en su totalidad y poder disfrutar más tiempo de este emblema nacional.