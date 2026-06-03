Nación oficializó una baja de retenciones para el agro y los biocombustibles

El Gobierno oficializó una baja de retenciones para el agro y los biocombustibles

El Gobierno anunció una reducción de retenciones para la cadenas de granos y los biocombustibles. La medida fue formalizada con la publicación del Boletín Oficial.

El objetivo principal de esta normativa, según lo explicado, es eliminar progresivamente este impuesto al que califican como «distorsivo» a medida que lo permita el superávit fiscal, buscando mejorar la competitividad del sector agroindustrial, promover inversiones y aumentar el ingreso de divisas.

Reducción de retenciones: qué dice la normativa

Mediante el Decreto 423/2026, publicado esta madrugada, se remarcó que el mismo establece un programa gradual y permanente de reducción de los derechos de exportación para las cadenas de agros y subproductos de soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada, así como para algunas variantes de biodiésel.

El programa, según el decreto, se estructura en dos componentes:

Cultivos de invierno (trigo y cebada): aplicación inmediata debido a la proximidad de las decisiones de siembra.

aplicación inmediata debido a la proximidad de las decisiones de siembra. Cultivos de verano (soja, maíz, girasol y sorgo): un cronograma de reducción que se iniciará de forma posterior.

También informa que se reduce la alícuota para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, equiparándola a niveles de los aceites tradicionales para abrir nuevos mercados internacionales.

El documento menciona que los cronogramas están diseñados para que las rebajas impositivas «estén efectivamente vigentes al momento en el que los productores comercialicen su cosecha, asegurando previsibilidad sin comprometer el equilibrio fiscal».

La normativa entró en vigencia este 4 de junio, a partir de la publicación del Boletín Oficial que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Andrés Caputo.