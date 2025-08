Cómo preparar crema pastelera casera en 15 minutos: ingredientes y el paso a paso para usar en postres

Para los amantes de lo dulce y saludable, hay un postre casero que se puede hacer en minutos a base de productos que siempre hay en la heladera de la casa. Se trata de la crema pastelera, una receta rápida, fácil y sin complicaciones para hacer y compartir.

Crema pastelera casera en 15 minutos

La crema pastelera es el relleno estrella en repostería. Facturas y tartas no serían lo mismo sin su textura suave y sabor delicado. Prepararla en casa no solo es más económico, sino también más saludable porque además de no llevar conservantes, tampoco tiene aditivos y la materia prima es natural.

También es ideal para comerla sola o con una cucharada de dulce de leche o vainillas en un pote individual de vidrio. Conocé cuáles son y qué cantidad de ingredientes lleva, además de cómo es el paso a paso para tenerla lista en menos de media hora.

Crema pastelera casera en 15 minutos: los ingredientes

Los ingredientes que lleva hacer una crema pastelera casera en 15 minutos son:

Leche: ½ litro

Yemas de huevo: 4

Azúcar: 100 g

Fécula de maíz: 40 g

Esencia de vainilla: cantidad necesaria a gusto

Un dato importante es que, se puede usar leche entera para una textura más cremosa o descremada si en caso de querer reducir grasas.

Crema pastelera casera en 15 minutos: el paso a paso para prepararla

El paso a paso para la crema pastelera casera en 15 minutos es el siguiente:

Calentar la leche

Colocar la leche en una cacerola y llevarla a fuego medio hasta que esté caliente, sin hervir.

Batir las yemas con el azúcar y la fécula.

En un bol, mezclar las yemas con el azúcar hasta integrar bien. Sumar la fécula y batir hasta que no queden grumos.

Incorporar la leche caliente.

Agregar la leche poco a poco a la mezcla, batiendo constantemente para evitar que se corte.

Cocinar hasta que se espese.

Llevar todo a la cacerola y cocinar a fuego bajo, revolviendo siempre con batidor hasta que la crema se espese.

Aromatizar y enfriar.

Sumar la esencia de vainilla, pasar la crema a un recipiente limpio y taparla con film en contacto para que no se forme costra.

Al momento de prepararla, hay dos consejos cruciales para crear una crema pastelera perfecta: no dejar que la leche hierva para evitar que se coagule el huevo y revolver constantemente para que no se formen grumos. Caso contrario, colarlo.

Crema pastelera casera: ventajas y cuánto dura en la heladera

Guardándola en la heladera, la crema pastelera casera se puede conservar hasta tres días en un recipiente hermético. Antes de usarla, se puede batir suavemente para recuperar la textura. En paralelo, aunque es una preparación dulce, la crema pastelera casera tiene ventajas frente a la industrial porque:

No lleva conservantes ni colorantes.

ni colorantes. Es fuente de proteínas por el huevo y la leche.

por el huevo y la leche. Tiene calcio y vitaminas para la salud ósea.

y vitaminas para la salud ósea. Cuenta con 110 calorías por porción de 30 g.

Crema pastelera casera: en qué puede usarse

La crema pastelera casera puede usarse para:

Rellenar facturas y cañoncitos.

y cañoncitos. Base para tartas de frutas.

de frutas. Acompañar postres fríos o helados.

Hacer crema pastelera en casa es fácil, rápido y mucho más saludable que comprarla. En menos de 15 minutos se puede convertir en el relleno perfecto para los postres.

