Cómo saber si me bloquearon de WhatsApp: estos son los trucos infalibles

Una pregunta recurrente en millones de usuarios es ¿Cómo saber si me bloquearon de WhatsApp?». Esa duda alimenta la inseguridad y la fobia en algunas personas. En esta nota, te damos las claves para detectar señales de bloqueo.

¿Cómo bloquear en WhatsApp?

Cuándo se bloquea a un contacto en WhatsApp, se dejará automáticamente de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de Estados.

Pasos para el bloqueo:

Ir a Configuración, pulsar Privacidad, luego Bloqueados y Añadir nuevo. Después buscar y seleccionar a la persona que deseas bloquear y ¡listo!

Para bloquear un contacto desconocido solo hay que abrir el chat de la persona, pulsar su número telefónico y después ir a Bloquear contacto y por último seleccionar Bloquear.

¿Cómo se ve la pantalla de WhatsApp cuando te bloquean?

WhatsApp diseñó su app de manera que no sea tan obvio cuando alguien te bloquea. Esto, según su comunicación oficial está hecho “a fin de proteger la privacidad de sus usuarios”. Por eso, es algo complicado saber a ciencia cierta si alguien te bloqueó.



El equipo detrás de esta popular app de mensajería instantánea tampoco tiene permitido decirle a alguien si fue bloqueado, así que en realidad será difícil que se empiece a notar que fuiste bloqueado.

¿Cómo saber si me bloquearon en WhatsApp?: Señales para estar atentos

-Ya no se verá la información de la última conexión del contacto que te bloqueó

-Tampoco se verá el estado en línea de otro contacto

-Los mensajes que se manden solo mostrarán una palomita de mensaje enviado, pero no se verán las dos palomitas de “mensaje entregado”.

-Ya no podrás hacer llamadas telefónicas a ese contacto

¿Cómo desbloquear en WhatsApp?

En el caso de querer desbloquear a alguien en WhatsApp, sólo hay que abrir el chat del contacto que se necesite desbloquear y luego pulsar su nombre. Después simplemente elegir la opción Desbloquear contacto.



WhatsApp también tiene otra ruta para lograr el mismo objetivo y es la siguiente: deslizar a la izquierda el chat del contacto al que se quiere desbloquear, luego pulsar Más Info. del Contacto y posteriormente, Desbloquear contacto.

Con información de Wired