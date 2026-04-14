Cómo sigue la salud de Luis Brandoni tras su internación: el último parte y qué pasará con su obra

Hay atención y preocupación por la salud de Luis Brandoni, quien permanece internado luego de sufrir una fuerte caída en su casa. En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles sobre su evolución y el cuadro actual del actor.

Cómo sigue hoy la salud de Luis Brandoni

Según informó el productor Carlos Rottemberg en declaraciones a Teleshow y replicado por medios como Infobae y La Nación, el actor continúa en observación médica, con una evolución controlada.

El cuadro fue generado por un hematoma producto del golpe, que requiere seguimiento hasta su absorción.

“No es un ACV, como se dijo en un primer momento, sino un hematoma que hay que controlar”, aclararon desde su entorno para llevar tranquilidad.

Por ahora, los médicos optaron por mantenerlo internado algunos días más para evaluar su recuperación y evitar complicaciones.

Por qué sigue internado y qué evalúan los médicos

La decisión de que Brandoni permanezca en el sanatorio responde a un criterio preventivo.

Los especialistas buscan:

Controlar la evolución del hematoma

Monitorear posibles efectos secundarios de la caída

Asegurar una recuperación estable acorde a su edad

A sus 86 años, cualquier golpe de este tipo requiere un seguimiento más cuidadoso, por lo que se prioriza la observación antes de otorgar el alta.

Qué pasará con su obra en los próximos días

Mientras tanto, las funciones de la obra “¿Quién es quién?”, que protagoniza junto a Soledad Sylveira, continúan suspendidas.

En este punto, hay un dato clave: la suspensión inicial no fue por Brandoni, sino por un problema de salud de Sylveira, quien ya se encuentra recuperándose en su casa.

Desde la producción señalaron que la intención es retomar la actividad en los próximos días, posiblemente a partir del miércoles, aunque dependerá de la evolución de ambos actores.

Un entorno que lleva tranquilidad

Más allá de la preocupación inicial, desde el entorno del actor insisten en llevar calma:

El cuadro está controlado

No se trata de una patología neurológica grave

La internación es preventiva

Esto marca una diferencia clave respecto a las primeras versiones que hablaban de un cuadro más complejo.

Un proceso de recuperación que requiere tiempo

Por el momento, no hay una fecha confirmada de alta médica, pero todo indica que la evolución es favorable.

El foco está puesto en que Brandoni pueda recuperarse sin riesgos y volver en condiciones óptimas a su actividad.

Mientras tanto, el mundo del espectáculo sigue de cerca cada actualización sobre Luis Brandoni, una figura central del teatro argentino, cuyo estado de salud mantiene en alerta —pero también con esperanza— a colegas y público.