Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico y encendió las alarmas: qué se sabe de su estado de salud

La exitosa temporada de la obra teatral «Quién Es Quién» en la calle Corrientes sufrió un freno abrupto e inesperado este fin de semana. Tras la suspensión de las funciones por un problema de salud de la actriz Soledad Silveyra, la atención y la preocupación se trasladaron rápidamente a su compañero de elenco, Luis Brandoni, quien debió ser internado tras sufrir un accidente en su domicilio particular.

Ante la ola de rumores y versiones cruzadas que comenzaron a circular velozmente en las redes sociales y medios de comunicación, el productor Carlos Rottemberg salió a aclarar el panorama para llevar tranquilidad al público. En diálogo con el portal Teleshow, el empresario teatral confirmó la internación pero descartó de plano las versiones más alarmistas y graves sobre el cuadro médico del actor.

Qué le pasó a Luis Brandoni y cuál es su estado de salud actual

“Beto está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en el sanatorio”, detalló Rottemberg.

Al ser consultado sobre la gravedad del cuadro, el productor fue categórico al desmentir las primeras informaciones extraoficiales que hablaban de un accidente cerebrovascular: “No es un ACV como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción”.

El empresario pidió absoluta prudencia mientras el histórico actor argentino permanece internado en observación.

Cómo se encuentra Soledad Silveyra

El sorpresivo accidente doméstico de Brandoni se produjo en un contexto particular para la compañía que encabeza la taquilla en el Multitabaris. Las funciones de la comedia ya se encontraban totalmente suspendidas desde el viernes debido a una dolencia que aquejaba a Soledad Silveyra.

Sobre la salud de la intérprete, el productor explicó que se trató de una medida preventiva por prescripción médica y que no reviste gravedad. “Efectivamente se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo muy bien, desde hace un rato ya en su casa”, aseguró Rottemberg.

Respecto a la reanudación del espectáculo, el empresario anticipó que el regreso a las tablas dependerá netamente de la evolución clínica de ambos protagonistas, aunque estiman que el retorno de la actriz podría darse a mediados de semana. Cabe recordar que durante la última temporada de verano, la obra ya había tenido que reconfigurar su grilla y cancelar su estadía en Mar del Plata por recomendación médica, para garantizar que Brandoni pudiera permanecer en Buenos Aires bajo un adecuado control profesional.