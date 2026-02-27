Exclusivo con Diario RÍO NEGRO: Juan José Campanella y Eduardo Blanco hablan de la película Parque Lezama

Después de más de mil funciones y de ver la obra desde la última fila de la sala, Juan José Campanella decidió verla entre el público, más precisamente en la fila cinco. Solo entonces lo tuvo claro: iba a filmar una versión cinematográfica de “Parque Lezama”.



Basada en “I’m Not Rappaport”, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner, “Parque Lezama” fue un éxito de crítica y taquilla: más 1300 funciones y cerca de 600 mil espectadores la vieron desde su estreno, en 2013. Protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la obra iba a tener una nueva vida, una cinematográfica protagonizada por los mismos actores y bajo la dirección del propio Campanella.



“Parque Lezama” narra la improbable amistad entre un histórico militante del Partido Comunista y un conformista de manual. Desde un banco del Parque Lezama, Antonio Cardozo (Eduardo Blanco) y León Schwartz (Luis Brandoni) comparten charlas llenas de risas, ternura y emoción, mientras enfrentan conflictos con personajes del parque y con sus propias familias.



El filme ya fue estrenado el 19 de febrero en unas treinta salas del país, ninguna de ellas de la región. El estreno global será el próximo 6 de marzo por Netflix. Diario RÍO NEGRO accedió a un encuentro exclusivo de doce minutos con Juan José Campanella y Eduardo Blanco.

P: ¿Por qué decidiste llevar la obra de teatro al cine? ¿Estuvo siempre en tu mente o a lo largo de las mas de mis funciones fuiste viendo esa posibilidad?

Juan José Campanella: No, Beto (Luis Brandoni) era el que tenía en la cabeza siempre la idea de hacer una película. Pero yo no. Cuando estábamos por bajar la obra, después de once años en cartel, te diría en los últimos dos meses, yo siempre la veía de lejos la película, o en la última fila o en el palco del teatro. Y dije, hoy la veo con la audiencia, me puse en la fila 5. Y la verdad que descubrí todo un mundo que era la cara de ellos, todos los primeros planos.

Juan José Campanella, director de Parque Lezama, tanto de la puesta en escena como de la adaptación cinematográfica. (Foto: Edwin Velásquez Panneflek/Netflix)



Y todo lo que se podía contar mostrando al que escucha, no al que habla. Porque en teatro uno generalmente la vista va al que habla. Así que esa fue mi idea y además que vi esa actuación maravillosa que no quería que desapareciera al bajar la obra.

Y eso fue lo que me dio ganas. Justo dos semanas después estaba Paco Ramos de Netflix en Buenos Aires y le dije de ir a ver la obra. Fue y ahí nomás decidimos hacer la película.

Luis Brandoni, Juan José Campanella y Eduardo Blanco, durante la filmación de Parque Lezama. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026).

P: Y una vez decidido eso, ¿cuáles fueron los desafíos cinematográficos , qué de la obra quedó en la película en términos de construcción narrativa, de personajes y demás?

JJC: La película es la obra de teatro misma, que ya de por sí es muy cinematográfica porque transcurre en un lugar abierto, no se siente claustrofóbica en absoluto. Pero sí hay bastante manejo de cámara que no se nota demasiado, porque trato de que esté oculto. Hay muchos énfasis justamente en ver las cosas, el efecto que las palabras de uno tienen sobre el otro que eso no se veía tanto en la obra. Sutilezas, por supuesto la actuación cambia en algún sentido. Pero realmente es la obra de teatro.

Luis Brandoni como León y Eduardo Blanco como Antonio en Parque Lezama. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026)



Tampoco quise hacer flashbacks ni nada, porque en los flashbacks no es tan importante la realidad de ese flashback, sino cómo los personajes lo cuentan y cómo lo recuerdan. Así que mostrar el flashback los bajaría a un nivel de realidad que no era lo rico de la escena. Así que fue adaptar un poco la actuación y sacar ocho minutos de la obra, que eran cositas por ahí, más recursos más teatrales, trucos más teatrales, para que sea más verdad todo lo que sucede en la película.

P: Eduardo, ¿qué desafíos afrontaste para reconstruir, si se quiere, este personaje que tanto hiciste en el teatro, más de mil funciones, para llevarlo al cine donde ibas a tener muchos primeros planos de tu actuación?

Eduardo Blanco: Bueno, esas fueron largas conversaciones con el director que tuvimos tanto en el teatro como en la película (risas), porque claro, es un personaje que tenía treinta años más que yo cuando yo lo estrené en el teatro. Hice una composición teatral, entonces mi temor era justamente al llevarlo al cine, yo quería bajar muchísimo, muchas cosas del personaje, y el director, que me tocó en gracia ahora en esta película (más risas, Juan José Campanella estaba sentado a su lado durante la entrevista), trataba de convencerme de que no, de que un poco sí, pero que no, él quería mantener muchas de las características que el personaje tenía.

Eduardo Blanco da vida a Antonio Cardozo en Parque Lezama. Fotos: Edwin Velásquez Panneflek/Netflix)

Parque Lezama. Eduardo Blanco as Antonio in Parque Lezama. Cr. Marcos Ludevid / Netflix © 2026.



Y a mí , te confieso, me daba miedo, sinceramente, y creo que de la única manera que me pude animar a eso es confiando, porque la verdad tantos años, no solamente de amistad, porque eso va por otro lado, pero de trabajar juntos y de la confianza que yo le tengo a Juan como director, me dejé llevar, me dejé llevar por lo que Juan me proponía y confié.



Yo vi la película y a mí por lo menos, que es quien más me importa en principio, me pareció que estaba bien, que estaba bien y que él tenía razón.

León, Antonio y uno de los tantos momentos tragicómicos de Parque Lezama. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026).



Si yo lo hubiera bajado muchísimo como lo hubiera deseado, porque me daba miedo, la verdad, el personaje hubiera perdido mucha de la carga que tiene. El personaje tiene algunos que no necesariamente estaban en la obra original, el tema del Parkinson que mi personaje tiene es el Parkinson, por ejemplo, y que tenía mi padre cuando yo estrené la obra.



Mi padre estaba vivo cuando yo estrené la obra y tenía Parkinson, y como el personaje necesariamente debía ser más vulnerable que el de Brandoni, se me ocurrió que era, no sé si un homenaje, no es la palabra un homenaje, pero algo que me llevó, que en la vida real hay una cosa que el Parkinson tiene que es inevitable y bueno, es así y no hay vuelta, pero con nuestra imaginación, tanto en un escenario como en una película, un hombre con Parkinson puede hacer a lo mejor las locuras que Antonio Cardozo, mi personaje, quizás puede hacer en un parque.

Verónica Pelaccini es Clarita Schwartz, hija de León, en Parque Lezama. (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026).



El tema de que cambié la voz también, de mi propia voz a otra voz, bueno, tenía muchos elementos que acentuaban ya una cosa y me daba temor, la verdad, pero bueno, yo la confianza que tengo en Juan me llevó a que pudiera bajarlo, no sé, un 10, un 20% de lo que hacía el teatro, un 50 como yo hubiera deseado en principio.

P: ¿Pudiste verte actuando en la obra de teatro y cómo te viste finalmente cuando te sentaste como espectador, construyendo ese adulto mayor, 30 años más grande que vos en la vida real?

EB: Demacrado, hecho mierda (risas). Pero bien constituido. Vos sabes que yo había visto algunas imágenes grabadas de algunas escenas del teatro y no me podía ver. Claro, acá hubo todo un proceso muy interesante, yo llegaba antes de la jornada de rodaje, tres horas antes para maquillarme, que esta era otra de las cosas que yo en el teatro no tenía maquillaje, era toda una composición en el teatro, acá el cine implica otra cosa.

Gonzalo Menéndez Roberts (Agustín Aristarán), uno de los “villanos” que desafiarán a Cardozo (Eduardo Blanco). (Foto: Marcos Ludevid / Netflix © 2026).



Entonces todo ese proceso me resultó impactante la primera vez, y la segunda vez ya me amigué bastante y me gustó mucho la película, me parece muy divertida, me parece entrañable, me parece tierna, emocionante, quiero decir, me parece que tiene un montón de elementos, la historia como un cuentito que me gusta que me cuenten cuando me voy a dormir, me encanta, me deja el corazón como arropado después de ver la película, además de haberme divertido lo suficiente, porque creo que estos dos personajes puestos en un parque no es que charlan solamente, les pasan y les suceden un montón de cosas, y cómo ellos las afrontan, cada uno con sus particularidades, me parece entrañable, la verdad.

P: Por último, en sus perspectivas, Juan como director y Eduardo como actor, ¿de qué trata la película, qué es lo que ustedes sienten que la película cuenta?

JJC: Trata de muchas cosas, pero si tengo que ser breve, para mí la parte más importante que es el compromiso versus el conformismo.



EB: Yo te diría una síntesis, que es una frase que ya acuñé una vez, cuando tuve la sensación de que esta obra, entre muchísimas cosas por las que te pasea, lo que finalmente te dice es que, mirá, la vida termina cuando termina la vida, ni un minuto antes. Te invita a vivir.

Parque Lezama, la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral homónima se estrena globalmente en Netflix el 6 de marzo.