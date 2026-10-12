«Estuvimos, estamos y estaremos juntos siempre»: el mensaje de Cris Morena a sus nietos

La emblemática creadora audiovisual Cris Morena rompió su prolongado hermetismo público para arropar a sus tres nietos, Franco, Valentín y Azul, luego de que salieran a la luz las graves denuncias por maltrato físico y psicológico ejercido por el padre de los jóvenes, Darío Giordano, tras la temprana muerte de Romina Yan.

Mediante una publicación en sus canales oficiales de Instagram, acompañada por postales familiares que reflejan el crecimiento de los chicos, Cris Morena manifestó un respaldo categórico e incondicional que rápidamente se viralizó, ratificando además en declaraciones enviadas al ciclo LAM que su única prioridad absoluta reside en el bienestar emocional de los tres hermanos, lejos de cualquier especulación del circuito televisivo.

«Estuvimos, estamos y estaremos»: el pronunciamiento de Cris Morena frente a Darío Giordano

La intervención de Cris Morena en las plataformas digitales se produjo minutos después de que su expareja, Gustavo Yankelevich, brindara una estremecedora entrevista en vivo en el programa Intrusos, confirmando que la creadora de éxitos infanto-juveniles fue la primera persona del núcleo familiar en advertir que algo anómalo ocurría con los niños puertas adentro del hogar paterno:

«Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre, los amo«, redactó la realizadora en su perfil de Instagram, resumiendo en una sola línea la protección que ambos abuelos tejieron durante años de litigio en los tribunales bonaerenses.

Asimismo, al ser contactada por la producción de LAM, conducido por Ángel de Brito, la productora agradeció el respeto brindado por la prensa y descartó brindar entrevistas extensas, sintetizando su postura de reserva protectora con una definición concluyente:

«Gracias por la preocupación y el respeto, mi prioridad siempre son mis nietos y siempre me guardo para ellos«, fijando un límite ético frente al ruido mediático que rodea a Darío Giordano y priorizando la contención doméstica.

La advertencia inicial de Cris Morena y el estremecedor testimonio de Gustavo Yankelevich sobre los nietos

El trasfondo judicial que fundamenta el mensaje de Cris Morena fue expuesto en detalle por Gustavo Yankelevich, quien relató cómo la sospecha inicial de su expareja derivó en una extensa batalla legal por la guarda de los menores:

«La primera que notó lo que pasaba fue Cris, me advirtió que le prestara atención a los chicos; al principio pensé que era algo pasajero, hasta que Franco empezó a pedirme venir a vivir conmigo», recordó el productor, revelando que cuando intentó acordar una convivencia temporal con Darío Giordano, este se opuso de forma tajante argumentando que ejercería su patria potestad de manera arbitraria hasta la mayoría de edad.

El relato escaló a niveles desgarradores cuando el productor descubrió que el primogénito, a sus 11 años, sufría agresiones físicas directas tras cada intento de visita, sumado a episodios de desmayos por golpes que los médicos diagnosticaron erróneamente al inicio como un tic neurológico de ojos en blanco.

La causa penal y de familia culminó tras tres años y medio de apelaciones ante el Tribunal de Casación, instancia en la que Valentín testificó ante jueces y asistentes sociales, determinando la custodia definitiva para el abuelo y la cancelación irreversible de cualquier régimen de revinculación con el progenitor.