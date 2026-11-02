«Maravilloso»: Valentín Yankelevich ganó en el TC 2000 en Roca y emocionó a Cris Morena, el mensaje de su abuela

El autódromo Parque Ciudad de Roca fue escenario de un domingo histórico para el automovilismo nacional y la familia Yankelevich. En su décima presentación en la categoría, Valentín Yankelevich conquistó su primera victoria en el TC 2000 al mando del Toyota Corolla Cross GR-S de la escudería Toyota Gazoo Racing.

El triunfo en suelo rionegrino representó mucho más que un resultado deportivo para el joven de 23 años: significó la confirmación de su propio camino profesional y un homenaje constante a la memoria de su madre, Romina Yan, que murió en 2010.

«En la vuelta previa le hablé»: la presencia de Romina Yan en el circuito de Roca

Durante las últimas vueltas en el trazado de Roca, el piloto sintió el impulso espiritual de su madre para sostener la delantera frente al asedio de sus perseguidores. Tras bajar del podio, Valentín reveló el diálogo íntimo que mantuvo dentro del casco:

En la grilla de partida: «En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento'».



«En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento'». A tres vueltas del final: «Por favor, no me abandones, vamos que llegamos».



«Por favor, no me abandones, vamos que llegamos». Búsqueda de identidad propia: «Era importante para mí demostrarme a mí mismo que me merezco estar donde estoy, que me merezco el lugar, que no tengo solo un apellido», confesó sobre el peso simbólico de su historia familiar.

El festejo de Cris Morena tras el triunfo de Valentín Yankelevich

Apenas se confirmó la victoria de Valentín Yankelevich en Roca, la creadora de éxitos como Chiquititas y Casi Ángeles, Cris Morena, volcó toda su emoción en una publicación de Instagram que superó rápidamente los 22.000 me gusta.

«¡¡Maravilloso nietito queridooo!! Qué alegría más grande verte alcanzar este sueño… ¡Tu primera victoria en el TC 2000 es apenas el comienzo de todo lo que viene! Te amo y te admiro muchísimo… ¡Felicitaciones, campeón!», le dedicó la productora.

El acercamiento de Valentín al automovilismo nació tras una charla bisagra con su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien lo animó a seguir su vocación por las carreras cuando cursaba una carrera universitaria que no lo apasionaba. Tras varias competencias donde el podio se le venía negando, el asfalto del Alto Valle le dio la gran alegría de su vida profesional.