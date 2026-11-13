Marina Calabró ganó el Martín Fierro y volvió a dedicarle el premio a Rolando Barbano: “Nos costó sangre, sudor y lágrimas”

Marina Calabró fue una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro de Cable 2026. La periodista recibió el premio a Mejor Conducción Femenina por su trabajo en Arranca la Tarde, de A24, y aprovechó el momento para dedicarle unas palabras a Rolando Barbano, su pareja. Con una mezcla de emoción y humor, recordó la polémica que habían protagonizado dos años atrás y habló de una revancha.

Según informó PrimiciasYa, la conductora no pudo contener las lágrimas cuando subió al escenario durante la ceremonia realizada el jueves 12 de noviembre en el Goldencenter de Buenos Aires. Su discurso comenzó con una referencia al episodio de los Martín Fierro de Radio 2024, cuando una declaración pública de amor al periodista policial se volvió viral.

Marina Calabró recordó su polémica dedicatoria a Rolando Barbano

La periodista comenzó su agradecimiento con una frase que provocó risas entre los presentes.

“No les puedo explicar lo feliz que estoy. La última vez que agradecía un Martín Fierro se armó un bolonqui, amor”, expresó, en referencia a lo ocurrido en 2024.

Después de agradecer a sus compañeros de trabajo y a las autoridades del canal, Calabró volvió a dirigirse a Barbano, quien estaba presente en la ceremonia.

“Aquella dedicatoria nos costó sangre, sudor y lágrimas, pero también nos trajo hasta acá y hoy tenemos revancha”, manifestó visiblemente emocionada.

Sus palabras fueron recibidas con una ovación y se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la gala.

Qué pasó entre Marina Calabró y Rolando Barbano en los Martín Fierro de 2024

El episodio al que hizo referencia ocurrió el 16 de junio de 2024, durante la entrega de los Martín Fierro de Radio.

En aquella oportunidad, Marina Calabró ganó el premio a Mejor Columnista de Espectáculos por su trabajo en Lanata sin filtro, de Radio Mitre.

Al recibir la estatuilla, sorprendió con una dedicatoria pública a Rolando Barbano, con quien había mantenido una relación sentimental.

Sin embargo, minutos después, cuando el periodista recibió su propio reconocimiento por su labor en policiales, no mencionó a Marina durante su discurso.

La situación provocó abucheos entre los presentes y rápidamente se convirtió en uno de los episodios más virales de aquella ceremonia.

Tiempo después, ambos explicaron que en ese momento atravesaban un distanciamiento en su relación.

En una entrevista con Dante Gebel, Barbano reconoció que estaban peleados y que el vínculo se había interrumpido cuando ocurrió aquella dedicatoria.

La emoción de Marina Calabró al recibir el Martín Fierro de Cable 2026

Además de recordar su historia con Barbano, Marina Calabró dedicó el reconocimiento a su familia y a las personas que la acompañan en su carrera profesional.

La periodista agradeció especialmente a Facundo Pastor, su compañero en Arranca la Tarde, y al productor ejecutivo Juan Cruz Sulpano.

También destacó a Juan Cruz Ávila por haber confiado en ella para conducir un programa de noticias.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando dedicó el premio a su hija, Mía, y expresó el orgullo que siente por ella.

La conductora también recordó a su padre, Juan Carlos Calabró, y mencionó a su madre, Coca, y a su hermana Iliana.

El discurso combinó así agradecimientos profesionales, recuerdos familiares y una nueva declaración de amor a Barbano.

Martín Fierro de Cable 2026: Marina Calabró tuvo su revancha

La edición 2026 de los Martín Fierro de Cable se realizó el jueves 12 de noviembre y fue organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

La ceremonia contó con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe y fue transmitida por A24.

La periodista se impuso en la categoría Mejor Conducción Femenina, donde también estaban nominadas Carolina Amoroso y Paula Bernini.

El reconocimiento marcó un momento importante en su carrera televisiva, pero también tuvo un significado personal.

Dos años después de aquella dedicatoria que generó una fuerte repercusión, Marina Calabró volvió a hablarle públicamente a Rolando Barbano desde el escenario de los Martín Fierro.

Esta vez, la periodista celebró el presente de la pareja y resumió lo vivido con una frase que sintetizó su emoción: “Hoy tenemos revancha”.