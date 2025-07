Quién conducirá los Martín Fierro de los Portales Web junto a Sergio Lapegüe tras la baja de Yanina Latorre 

Yanina Latorre se bajó de la conducción de los Martín Fierro de los Portales Web porque, según argumentó, le pareció todo muy improvisado.

Pese a que Viviana Canosa fue convocada para reemplazar a Yanina, no aceptó y finalmente se confirmó que Julieta Prandi estará al frente de la ceremonia.

Qué dijo Julieta Prandi tras ser convocada para conducir los Martín Fierro de los Portales Web

«Feliz estoy de conducir otra vez la fiesta del Martín Fierro. Este viernes se entregan los Martín Fierro de los Portales Web, primera edición, y lo vamos a hacer junto a la talentosa Julieta Prandi», anunció Sergio Lapegüe mediante sus historias de Instagram.

Por que Yanina Latorre se bajó de los Martín Fierro de los Portales Web

Yanina Latorre finalmente no conducirá los Martín Fierro de los Portales Web el viernes 11 de julio y explicó el motivo.

Este martes, Ángel de Brito reveló en Ángel Responde (Bondi) que Yanina Latorre no irá a la ceremonia que iba a conducir junto a Sergio Lapegüe en el salón principal de Goldcenter Eventos con transmisión en vivo por Infobae, y contó: «Se bajó porque no hubo ensayo. Ella quería ir al lugar, ver las cámaras y las luces, y probarse con Lapegüe porque nunca trabajaron juntos. Le dijeron que fuera el mismo viernes un ratito antes…».

La conductora, por su parte, confirmó la noticia en su programa radial, Yanina 107.9 (El Observador), y detalló: «No había avanzado nada… Yo soy super profesional para laburar, y no me gusta ir al toro. Nunca hice un Martín Fierro. Era una conducción coral con Lapegüe y no hubo ensayo».

«Y algo me sonó raro, recibí un mensaje que no me gustó», manifestó Latorre y expuso: «El viernes termino SQP a las 20 hs, no hay posibilidad de que no vaya a mi programa, y la transmisión empieza a las 21 hs. Me dijeron ‘bueno, salís de tu programa, te venís, te muestro el escenario, el tiro de cámara y los tapes’. ¿Y en qué momento me cambio y me maquillo?».

«Y para los Martín Fierro siempre hay un guion y recién va a estar mañana o pasado… Todo muy tirado de los pelos. Para hacer algo, lo hago bien. Y esto no es algo que me va a cambiar la carrera o que estoy perdiendo una oportunidad. Lo iba a padecer», sumó.

«Para hacer papelones o estar incómoda… Primero me tenés que mostrar todas las ternas, tengo que saber quiénes van a ir, y saber el nombre y apellido de cada uno, a qué se dedican y qué hacen», insistió.

A su vez, Pía Shaw contó que la llamaron a Viviana Canosa para ocupar el lugar de la angelita, pero que tampoco aceptó. «Para mí tiene que ir alguien que ya lo haya hecho y tenga muchas ganas de inmolarse, que no es mi caso», concluyó Yanina Latorre.