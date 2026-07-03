Justin Bieber se sumaría al show de mediotiempo de la final del Mundial

Una fuerte versión surgida en las últimas horas indica que Justin Bieber podría convertirse en la nueva gran incorporación del espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium.

Según publicó TMZ, los directivos de la FIFA mantienen conversaciones con el artista canadiense para que se sume al histórico show, que marcará la primera vez que una final de un Mundial contará con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl.

Qué se sabe sobre la posible incorporación de Justin Bieber

De concretarse el acuerdo, Bieber compartiría escenario con los artistas ya confirmados: Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS. El espectáculo estará bajo la dirección creativa de Chris Martin, quien fue elegido por FIFA y Global Citizen para diseñar este evento sin precedentes.

De acuerdo con distintos medios estadounidenses, entre ellos TMZ y Hits Daily Double, el anuncio oficial podría realizarse en los próximos días si las negociaciones llegan a buen puerto. Por el momento, FIFA no confirmó la incorporación de Justin Bieber, por lo que la información continúa siendo una versión basada en fuentes cercanas a la organización.

El primer show de medio tiempo en una final de un Mundial

La incorporación de un espectáculo musical en el entretiempo será una de las grandes novedades del Mundial 2026. La iniciativa, impulsada por la FIFA junto con Global Citizen, buscará replicar el exitoso formato del Super Bowl, con una producción de nivel internacional y algunos de los artistas más importantes del mundo.

La decisión también abrió el debate entre aficionados y cadenas televisivas, ya que el entretiempo podría extenderse más allá de los tradicionales 15 minutos para permitir el montaje y desmontaje del escenario.