«El jardín no tiene paz»: Teresa Costantini denunció que Eduardo Costantini le pidió retirar los restos de sus padres

La directora de cine y actriz Teresa Costantini denunció que su exmarido, el financista y coleccionista de arte Eduardo Costantini, le solicitó formalmente el retiro de los restos mortales de sus padres, Susana López Naguil y Carlos Correa Avila, del cementerio Jardín de Paz.

A través de un descargo publicado en su cuenta oficial de Instagram bajo el sugerente título «El jardín no tiene paz«, Teresa Costantini rememoró el sostén afectivo y financiero que su familia brindó al empresario en los albores de su carrera, cerrando filas con una tajante negativa que cosechó el apoyo inmediato de destacadas figuras de la cultura nacional.

Por su parte, los representantes letrados del desarrollador inmobiliario desmintieron de forma categórica la existencia del requerimiento, calificándolo de falso y atribuyendo la acusación a una maniobra procesal previa a una nueva audiencia judicial.

«Ahí se van a quedar»: la dura carta pública de Teresa Costantini contra Eduardo Costantini

El conflicto tomó estado público a partir de un texto ilustrado con una fotografía histórica de sus progenitores, donde Teresa Costantini recordó el valor fundacional de la memoria familiar compartida:

«Fue mi padre quien le consiguió el primer trabajo a Eduardo cuando nos casamos, y nos dio parte del dinero junto a su hermana y mi abuela para comprar nuestro primer departamento, nadie se hace solo», enfatizó la realizadora, contextualizando el lazo que unía a sus padres con los progenitores del creador del Malba, sepultados en la misma parcela colectiva donde descansan las generaciones sucesivas del clan.

Según expuso la cineasta en sus plataformas, la intimidad del descanso final se vio quebrantada semanas atrás cuando un interlocutor cercano le transmitió el inesperado mensaje:

«Quiero que saques a tus padres de Jardín de Paz, respondiendo que el motivo era la falta de espacio; ese planteo dejó tambaleando a toda la familia, el Eduardo que muchos conocimos fue un hombre bueno, que acompañó a mamá hasta su morada final, no sé en qué momento se fue«, sentenció, cerrando su misiva con una determinación inquebrantable: «Ahí están, ahí se van a quedar».

La desmentida de los abogados y la trama judicial entre Teresa Costantini y Eduardo Costantini

Frente a la repercusión comunitaria de la carta, el entorno legal de Eduardo Costantini fijó postura en la pantalla de televisión a través del periodista Martín Candalaft en el ciclo El diario de Mariana (América TV), rechazando de plano las aseveraciones de la directora:

«Consultamos a Eduardo Costantini y sus abogados niegan esto por completo, dicen que es falso, que ella ya lo planteó en el expediente judicial y que ya se le respondió formalmente que es falso», detalló el cronista sobre la versión de la defensa.

Asimismo, la representación del empresario insinuó motivaciones estratégicas detrás del posteo en redes, señalando como sospechosa la difusión del texto justo un día antes de una audiencia decisiva en los tribunales ordinarios, sumando un nuevo contrapunto a la seguidilla de disputas que ambos arrastran tras casi tres décadas de divorcio, entre las cuales figuran el reclamo civil para prohibirle el uso comercial del apellido conyugal y una demanda de nulidad eclesiástica radicada ante tribunales canónicos.