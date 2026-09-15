Justin Bieber celebró 8 años de casado con Hailey y sorprendió con un romántico mensaje: “Nuevos comienzos”

Justin Bieber celebró sus ocho años de matrimonio con Hailey Bieber con un romántico mensaje en las redes sociales. El cantante canadiense compartió una serie de imágenes junto a su esposa y le dedicó unas palabras que rápidamente generaron repercusión entre sus millones de seguidores.

«8 años hasta el infinito. NUEVOS COMIENZOS. Te amo, bebé, feliz aniversario», escribió el artista en Instagram. La publicación superó los cinco millones de «Me gusta» y recibió miles de comentarios, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En el carrete de fotografías, Justin y Hailey aparecen relajados y lejos del glamour que suele rodearlos, en lo que parece ser un bar de juegos, mientras se preparan para disputar una partida de pool.

El romántico viaje de Justin y Hailey Bieber por su aniversario

Para celebrar esta fecha especial, la pareja eligió alejarse de Hollywood y disfrutar de unos días en Canadá. El destino fue Kicking Horse Mountain Resort, un reconocido centro de esquí ubicado en Golden, en la provincia canadiense de Columbia Británica.

Las imágenes muestran una faceta más íntima y descontracturada del matrimonio, que atraviesa una nueva etapa después de haberse convertido en padres.

Justin y Hailey se casaron por civil el 13 de septiembre de 2018 en Nueva York, en una ceremonia reservada y alejada de la exposición mediática.

Un año después, el 30 de septiembre de 2019, realizaron una segunda celebración mucho más tradicional en el complejo Montage Palmetto Bluff, en Carolina del Sur, acompañados por familiares y amigos.

De una relación cuestionada a formar una familia

La historia de amor de Justin y Hailey estuvo bajo la mirada pública prácticamente desde sus comienzos. La relación recibió críticas y especulaciones, especialmente por la historia previa del cantante con Selena Gomez, con quien mantuvo un vínculo marcado por varias separaciones y reconciliaciones.

Pese a la exposición y los rumores que acompañaron al matrimonio durante estos años, Justin y Hailey continuaron juntos y en 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber.

Ahora, ocho años después de aquella ceremonia civil en Nueva York, Bieber volvió a hacer pública su declaración de amor hacia Hailey, esta vez desde Canadá y con un mensaje que apunta a una nueva etapa en la vida de la pareja.