Coscu denunció fraude en Got Talent Argentina y apuntó contra la producción

Coscu denunció fraude en Got Talent Argentina y realizó una fuerte acusación.

Después del duro enfrentamiento que mantuvo con La Joaqui, Lali Espósito, María Becerra y Nicki Nicole, Coscu volvió a estar en el centro del escándalo. Recientemente, el streamer expresó su enojo e indignación con Got Talent Argentina.

En las últimas horas, sorprendió una ola de comentarios en redes sociales en contra del reality conducido por Lizy Tagliani y que tiene como jurados a Abel Pintos, Flor Peña, el coreógrafo Emir Abdul y la cantante de RKT, La Joaqui.

Y es que, a ojos del público del programa de Telefe, el jurado estaba tomando malas decisiones respecto a la elección de talentos. Principalmente, cuando los expertos le dieron un espacio en los cuartos de final a dos bailarinas de twerk, en lugar de un grupo de malambo y a un dúo de guitarras.

Coscu furioso con la producción de Got Talent Argentina

En este contexto, Martín Pérez Disalvo, nombre real de Coscu, expresó, furioso: “Está todo armado. No puede ser que vengan unos chabones que son re talentosos y ni reaccionen, vienen los que perrean, que todo bien, tienen talento para perrear, buenísimo, pero no exageren tanto, que no se note tanto”.

Al mismo tiempo, el streamer destacó: “Y lo peor es que lo exageran así para hacerse los LGTB. Al contrario, tendrían que tratarlos como unos participantes más y ser súper justos”. Y agregó: “Lo hacen para hacerse los aliados y, así, no sos aliado de nada. Así, agrandás la brecha mucho más”.

En este sentido, el streamer días antes tiró un palito para La Joaqui, aseguró: “Los están tratando como algo que no es normal, y debería ser normal. Si lo querés normalizar y querés buscar una igualdad, la igualdad la mostrás juzgándolos como juzgas a todos, en cuanto al talento”.

Sin embargo, Coscu dejó en claro que su bronca no es con los jurados de Got Talent Argentina, sino con la producción del programa que sería la responsable de elegir los participantes que siguen en juego para obtener beneficios comerciales.