«Crisis total»: el contratiempo que podría complicar el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera

Se podría complicar el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera. En Socios del Espectáculos revelaron que el contratiempo responde a la denuncia mapuche contra la modelo.

«Dieron de baja el campo donde se iban a casar Nicole y Urcera», afirmó Paula Varela en Socios. «Es cerca de San Martín de Los Andes, donde estaba todo listo para comenzar a armar la boda del 8 de diciembre», agregó la periodista, tras la denuncia mapuche.

«La excusa de los dueños del campo es que no estaban dadas las condiciones«, continuó.

«Hay crisis total en la familia de Manu Urcera. Cecilia, la mamá de Urcera es la que está como organizadora de este evento», afirmó.

De todas formas, Varela aclaró que «están buscando otro salón» para el casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera.

«En las invitaciones no figuraba la locación, que se iba a mandar a último momento para que no trascendiera a la prensa y que no pudieran llegar», agregó a su turno la periodista Nancy Duré.

Casamiento de Nicole Neumann y Manu Urcera: confirmaron la fecha del civil

Pese al contratiempo, se confirmó la fecha de la unión civil entre Nicole Neumann y Manu Urcera. Será algo más privado para la pareja que sólo compartirá con su círculo íntimo.

Así, en «Socios del Espectáculo», Paula Varela confirmó que la fecha de civil ya está fijada. La unión civil de Nicole Neumann y Manu Urcera se llevará a cabo el 8 de noviembre.