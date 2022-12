Críticas de un medio británico por los cánticos de la Selección que homenajean a los héroes de Malvinas

«Los alegres jugadores de Argentina insultan a los ingleses y cantan sobre la Guerra de las Malvinas en su vestuario«, tituló esta mañana el reconocido medio británico Daily Mail. En su artículo expresó un sentido malestar hacia los cánticos del seleccionado argentino contra Brasil y los actuales habitantes de la islas Malvinas.

En la nota, el periodista Jack Newman realizó una explicación pormenorizada de las palabras utilizadas por los futbolistas argentinos tras la victoria 3 a 0 en la semifinal del Mundial de Qatar 2022. El análisis se basó en las imágenes difundidas públicamente por Nicolás Otamendi a través de sus redes sociales.

«La letra incluye una línea que dice ‘Ingleses put… de Malvinas no me olvido’, que se traduce aproximadamente como ‘F***ing English in the Falklands, I don’t give’«, detalló. Newman resaltó de modo negativo el empleo de referencias homofóbicas y sobre una supuesta actitud cobarde por parte de los británicos y brasileños.

Concretamente, la canción en cuestionamiento hace referencia a la Copa América 2021, disputada en territorio brasileño y en la cual la Selección se quedó con el título.

El medio también mencionó que futbolistas como Julián Álvarez y Lisandro Martinez actualmente se desempeñan en equipos ingleses. Asimismo enfatizaron en más de una ocasión sobre la «invasión argentina» en el archipiélago de Malvinas en 1982.

«Argentina aún reclama la soberanía sobre las Malvinas a pesar de ser un territorio británico de ultramar desde 1833, y los isleños votaron abrumadoramente para seguir siendo parte del Reino Unido«, aseveraron.