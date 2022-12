Argentina en la final: una periodista decidió hablarle a Lionel Messi y su discurso se hizo viral

La Selección Argentina está en la final del Mundial Qatar 2022. Venció ayer a Croacia por 3 a 0 y jugará el próximo domingo ante Francia o Marruecos. Lionel Messi volvió a ser la figura del conjunto nacional.

En ese contexto, la periodista Sofía Martínez de la TV Pública decidió hablarle a corazón abierto al capitán argentino tras la victoria y su discurso se hizo viral en redes sociales.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta. Se viene la final de la copa y quiero decirte que, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos«, le dijo la periodista al crack rosarino que escuchó atentamente el mensaje.

Y añadió: “No hay nene que no tenga la remera que no sea la original o la trucha, de verdad marcaste la vida de todos y eso es para mí más grande que cualquier Copa del Mundo. Y no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicitad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una Copa del Mundo. Así que muchísimas gracias, capitán”.

“Más allá de que todos queremos ser campeones y terminar de la mejor manera, este es un proceso intachable: llegamos invictos al Mundial, recibimos un golpe durísimo en el primer partido, volvimos a levantarnos y terminamos llegando a una final. Creo que este grupo fue un ejemplo de principio a fin y ojalá se nos dé. Pero es fútbol, puede pasar de todo y lo bueno es que los argentinos aprendimos un poco eso y ya lo que importa no es solo el resultado, sino todo el camino recorrido”, dijo agradecido Lionel Messi.

“Antes por ahí se valoraba más ganar o perder y hoy creo que la gente valora otra cosa, pero bueno, que no tengan duda de que vamos a jugar como lo venimos haciendo, intentando dar todo y dando el máximo como lo hicimos en estos cinco partidos”, finalizó Messi.

«Sofi Martínez»:

La Selección tiene día libre

El plantel argentino, finalista del Mundial de Qatar 2022, recibió un nuevo día de descanso luego de la victoria sobre Croacia. Como sucedió después del triunfo ante Australia en octavos de final, Lionel Scaloni decidió otorgar un día libre para los jugadores.

El plantel festejó en el vestuario hasta la madrugada qatarí después del contundente triunfo por 3-0. De esta manera los jugadores tendrán la jornada libre para recibir familiares y amigos en el «bunker» o salir del mismo para recorrer Doha.