Salieron a la luz las exigencias de Ana Rosenfeld para Mauro Icardi en su último día como abogada de Wanda Nara

A pesar de darle un breve cese a su batalla mediática, Wanda Nara y Mauro Icardi continúan enfrentados judicialmente para llegar a un acuerdo con sus hijas y la división de sus bienes gananciales. Además de una denuncia de amenazas y extorsión hecha por la empresaria en contra del futbolista.

Todo lo que le exigen a Mauro Icardi

Ayer trascendió que Ana Rosenfeld, la abogada que había acompañado a Wanda durante la batalla legal, se haría a un lado por decisión de la conductora. En la mediación de hoy, la letrada realizó unas exigencias a Icardi en lo que sería su último día como defensora legal de Wanda.

“Ponerse al día con la cuota alimentaria, diciendo que el juez dictaminó 50 mil euros y él pasa 4 mil. Que pague la prepaga, los colegios y todo lo que le debe a Wanda”, adelantó Yanina Latorre en sus historias de Instagram.

«Pidió la mudanza internacional, pero Mauro dice que no es momento para hacerla», aseguró.

“Rosenfeld pidió la revinculación de las nenas con el padre pero con ciertas condiciones. Ella dijo que las chicas no quieren verlo con la China, la respuesta de Mauro es que él ahora vive con ella, que la actriz mudó a los hijos y no los puede ‘rajar’. También dijo que Mauro no les atiende el teléfono, presentó pruebas”, continuó informando.

Y agregó: “Pidió que las chicas y el padre se vean en un lugar neutral, alegó que la casa de la isla (la de los sueños) tiene tres cuartos donde duermen en una la flamante pareja, el otro Magnolia, en el otro Rufina y Amancio con la niñera en el cuarto de servicio”.

Sin dar muchas vueltas, contó cual fue el resultado de la mediación: «Obviamente no se llegó a ningún acuerdo».