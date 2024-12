Cuáles son los 10 deseos de Navidad más expresados por la gente

El 24 de diciembre y durante todo el 25, los 60 millones de celulares activos en nuestro país se llenan de saludos por las Navidades que circulan entre familiares, amigos y relaciones sociales o laborales ex arbolito.

Los 10 deseos mas expresados

La lista de los 10 deseos de Navidad más comunes que se suelen expresar y reflejan el espíritu de unidad, paz y esperanza que caracteriza a estas fiestas de fin de año serían, según IA:

Que la Navidad te traiga alegría, paz, y felicidad

Que la Navidad te regale momentos inolvidables con tus seres queridos

Que la Navidad te llene de amor y gratitud

Que la Navidad te traiga sorpresas y alegrías

Que la Navidad te traiga bendiciones y buenos momentos

Que la Navidad te traiga la paz que tanto anhelas

Que la Navidad te traiga la esperanza y la alegría compartida

Que la Navidad te traiga la luz y el amor

Que la Navidad te traiga la bondad y el cariño

Que la Navidad te traiga la magia y el afecto

Pero hay muchísimos más ingeniosos deseos que circulan por las redes sociales gracias a los servicios de mensajería instantánea. El más utilizado es el envío por WhatsApp de las mejores imágenes y frases compartidas el 24 de diciembre entre familiares y amigos.

Tanto por los que se reunirán en la noche alrededor de una mesa navideña o entre aquellos que, por diferentes razones, no podrán recibir juntos, simbólicamente, la llegada del niño Jesús, los regalos de Papá Noel, alzar las copas y participar en otros rituales característicos.

Otros saludos muy utilizados

De esta forma, la lista de 10 se extiende en muchos más, como por ejemplo:

Que la Navidad traiga consigo nuevas esperanzas y motivos para celebrar la vida.

Sos mi regalo favorito de todos los años.

Gracias por llenar mi vida de alegría.

Con vos cada Navidad es especial.

Que sigamos compartiendo estas fechas juntos siempre.

Que esta Navidad se ilumina con nuestra alegría y amor.

La Navidad no está bajo el árbol, sino en las personas que amamos y con quienes compartimos momentos únicos.

Que esta Navidad nos recuerde lo valioso de la familia, los amigos y la bondad que podemos sembrar en el mundo.

El mejor adorno de esta Navidad es una sonrisa sincera y el mejor regalo el tiempo compartido.

Que esta Navidad sea tan especial como el calor de un abrazo y tan brillante como tus sueños más lindos.

El mejor regalo de estas fiestas es estar juntos y celebrar la vida. ¡Feliz Navidad!

Las mejores fiestas no son las que se llenan de luces, sino de personas que iluminan nuestra vida. ¡Felicidades!

Y también se elaboran sentidas frases y deseos que salen del molde clásico de las salutaciones y pululan por las redes sociales, en especial Instagram.

Fuente de inspiración

¿Cuántas veces se envían mensajes genéricos porque las palabras no fluyen como quisiéramos o no lo hacemos por no tenerlas?

Sí, enviar un “¡Feliz Navidad!” está bien, pero un mensaje auténtico, personalizado y lleno de cariño puede iluminar el día de alguien, como las luces de un árbol navideño.

Una hoja de ruta para crear frases propias a fin de felicitar en Navidad y Año Nuevo implicaría:

1) Personalizar: ¿Qué hace especial a esa persona? Incluir detalles únicos.

2) Ser breve, pero significativo: a veces, una frase concisa dice más que un párrafo largo.

3) Añadir humor: un toque ligero puede convertir un mensaje en algo inolvidable.

En este 2024, las frases hechas a medida, llenas de emoción, lo mismo que los mensajes cargados de estilo y sofisticación, pueden ser el mejor regalo del arbolito.

Hacer que cada palabra cuente, que cada mensaje sea una extensión de tu esencia y que cada destinatario sienta el calor de los buenos deseos, configuran la verdadera magia de la Navidad y el Año Nuevo, que conectan con los vínculos más allá de los regalos del arbolito, sí muy ponderados por los niños.