Paris Hilton celebró la navidad con un desnudo total

Paris Hilton celebró la Navidad de una manera muy especial. La influencer millonaria publicó un video en el que aparece totalmente desnuda, pero cubierta con un gran moño rojo de regalo.

El posteo de Paris para celebrar Navidad

«Todo envuelto y listo para festejar la Navidad», escribió la modelo, al pie de unas fotos y videos que compartió en su cuenta de Instagram.

Para la producción, la rubia usó varios looks en ropa interior y eligió el particular del moño rojo para pararse delante de los regalos navideños. De fondo se podía ver el logo de la marca Chanel, una de las elegidas por la millonaria para armar sus looks.

Paris Hilton es la heredera de la cadena de hoteles con su apellido y siempre tuvo una vida acomodada y de lujos. Pero además, es famosa desde que protagonizó el reality show The Simple Life y ahora es una celebridad de las redes sociales.

Es cantante, DJ, modelo, influencer, madre de dos bebés y sabe como pocas cómo hacer para llamar la atención.