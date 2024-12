Cuánto gana Mariah Carey cada año con su canción de Navidad

En 1994, Mariah Carey lanzó el tema navideño “All I want for Christmas is you” y a 30 años de su debut, la canción le sigue generando ganancias millonarias a la cantante.

La canción genera ganancias a nivel mundial

El clásico navideño suena todos los años y la cantante recibe alrededor de 3 millones de dólares cada diciembre solamente por su canción.

Según informó NBC News, desde su lanzamiento, la canción generó ganancias por más de 103 millones de dólares a nivel mundial.

Mariah Carey gana dinero por las descargas de la canción, por las reproducciones y por los derechos cada vez que utilizan su tema en programas o películas.

Si bien a lo largo de los años surgieron nuevas canciones, ninguna pudo destronar aún a la de Mariah Carey. “All I want for Christmas is you” lidera el ránking Billboard Hot 100 por tercera semana consecutiva, pero además tiene el récord del año 1995/1996 cuando permaneció en el primer puesto por 17 semanas consecutivas.

El origen de la canción

Mariah Carey creó el tema casi por accidente junto con su antiguo colaborador Walter Afanasieff. «Escribí el principio y la parte de en medio en el teclado cuando estaba en una pequeña casa en el norte del estado de Nueva York, en una habitación sola», contó durante una entrevista con Entertainment Weekly.

«Empecé a pensar en todo lo relacionado con la Navidad y en cómo era crecer como una niña que ama la Navidad. Creo que por eso es un disco (Merry Christmas) tan festivo», contó la artista, quien reveló que la canción es un reflejo de todo lo que le hubiese gustado vivir durante su infancia y no pudo.