Dalma Maradona enviará una carta documento a una de las hermanas de Diego Maradona: los motivos 

Hace algunos días comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona que genera tensión tanto dentro de los tribunales como afuera. Ahora, Dalma Maradona reveló que le mandara una carta documento a Rita Maradona, su tía.

Los motivos por los que Dalma Maradona enviará una carta documento a su tía Rita Maradona

Al aire en Bondi Live, la mediática reveló: “Voy a mandarle carta documento porque hizo una nota y dijo que yo no quería que mi papá vaya a una internación en una clínica. Es mentira. Todos queríamos que vaya, pero ahí vino Luque y nos dijo que no. Fue decisión del cuerpo médico”.

Pero eso no fue todo, ya que Dalma Maradona también cuestionó una frase de Rita Maradona: “Al final le preguntaron si creía que se iba a hacer justicia y dijo ‘y… no sé’. Se supone que quiere que sí. Y después tiró ‘igual todos somos culpables’. No, amor, yo no. La verdad que no”.

Los dichos de Rita, la tía de Dalma Maradona

La hermana de Diego Maradona tuvo una entrevista en Puro Show y habló sobre el quebrado vínculo que tiene con sus sobrinas: “Hasta los 15 años de Dalma fuimos cercanas, después de ahí se rompió la relación. Yo no tengo su número, ellas sí tienen el mío”.

Por último, y lo que molestó a Dalma Maradona hasta el punto de comenzar acciones legales en su contra, Rita Maradona expresó: “Mi sobrina Dalma dijo que ella se iba a encargar del médico clínico, y los hijos hicieron la internación domiciliaria«.