¡Bombazo! Tini Stoessel y Rodrigo De Paul estarían planeando su casamiento tras reconciliarse

Los últimos rumores que llegan desde España dicen que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, la pareja que dio mucho de qué hablar, estarían organizando su casamiento luego de haber retomado su relación. Según fuentes cercanas, la pareja habría decidido dar el gran paso y sellar su amor en una ceremonia que promete.

Desde el país ibérico aseguran que Tini y De Paul están instalados en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, donde disfrutan de una vida mucho más tranquila y alejada del ojo público en comparación con lo que sería en Argentina. «La presión mediática en Argentina es intensa, pero en Madrid pueden llevar una rutina más relajada y privada«, comentan quienes conocen la situación. Y no solo eso: trascendió que el lugar elegido para la boda sería nada menos que Ibiza, la icónica isla conocida por sus paisajes de ensueño y su ambiente festivo.

Sin embargo, no todos están tan seguros de que las campanas de boda estén tan cerca. Lizardo Ponce, amigo cercano de Tini, salió a desmentir parcialmente los rumores. «Que ella mire un partido de fútbol en una foto no significa que se vayan a casar. Si se casa, todavía no me invitaron«, bromeó el influencer, dejando entrever que, por ahora, no hay confirmación oficial de parte de la cantante.