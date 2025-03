Gran Hermano: Jenifer Lauría se sinceró y contó cómo quedó su situación con Camioneros y los Moyano

Jenifer Lauría contó en su presentación en Gran Hermano que trabajaba en el sindicato de Camioneros como empleada administrativa. Lo cierto es que al ingresar a la famosa casa, poco se supo de cómo quedó ese vínculo laboral en el sindicato de los Moyano.

Jenifer Lauría contó cómo quedó su situación con el sindicato de camioneros

La ex del futbolista Ricardo Centurión dio detalles de cómo están las cosas en cuanto a ese trabajo que tenía antes de quedar seleccionada en el reality.

“Estoy viviendo un año muy particular, de muchísimos cambios. Estoy muy feliz por todo lo que me está pasando. La salida de la casa de GH me hizo re bien y me están llegando muchos trabajos. La estoy pasando bien y disfrutando de las oportunidades que se me están presentando”, expresó Jenifer Lauría en charla con Pronto.

Y remarcó por qué se anotó para entrar a GH: «Me presenté en GH porque quería cambiar mi vida un poco. Si bien tenía un buen trabajo, necesitaba generar más dinero ya que banco mi casa, mi hija y todo yo sola. Sabía que Gran Hermano iba a ser un gran trampolín para que se me abrieran muchas puertas. Gracias a Dios, los resultados están a la vista y estoy contenta con la decisión que tomé».

«Trabajaba en Camioneros de administrativa y, de hecho, todavía sigo en licencia. No renuncié a mi trabajo. La idea es no volver pero todavía tengo unos meses más de licencia. Veremos cómo sigue todo», dijo la morocha, dejando en claro que aún sigue ligada laboralmente al sindicato.

Jenifer contó que lleva mucho tiempo trabajando allí: «Casi diez años. Un montón. Súper bien y con un ambiente de trabajo buenísimo. Mis compañeros y jefes son todos buenos y siempre estuve cómoda y contenta con mi trabajo, en la Federación de Camioneros«.

«Entré en ese laburo por mi ex cuñado, es decir, una ex pareja de mi hermana más grande y él es muy amigo de la familia Moyano y fue quien me hizo entrar ahí», reconoció la ex Gran Hermano.

«Tengo licencia hasta mayo. Cuando le conté al jefe de personal que me había anotado en el casting para Gran Hermano, me respondió: ‘Ojalá que se te dé; te lo mereces y acá te podemos dar licencia’. Re bien por ese lado», finalizó destacando el apoyo que tuvo en su trabajo en Camioneros para cumplir su sueño de estar en Gran Hermano.