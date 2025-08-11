Darío Barassi blanqueó que se enojó con El Trece por el cambio de horario de “Ahora Caigo”: “Seguro mañana…”

Darío Barassi viajó a México para grabar junto a Wanda Nara la segunda temporada del reality “Love Is Blind”, pero antes habló con Intrusos sobre su situación con El Trece, luego de que lo sacaran del prime time y que él haya expresado su enojo en un duro posteo. Los detalles.

Darío Barassi se enojó con El Trece por el cambio de horario

“Me encanta el programa. Ahora que veo cómo funcionan las noches, entiendo que fue una buena movida del canal. Al principio estaba medio enculado. El canal estaba moviendo fichas y está bien, habla de que la tele está viva, se está buscando un número”, aseguró Darío Barassi.

“Es un laburo, lo entiendo, lo respeto. Hice un posteo y una bajadita de línea, estaba un poco incómodo. Me gustaba el horario de la noche, el arreglo había sido ese, me senté con Adrián (Suar) y estuve de acuerdo, me puse la camiseta del canal”, agregó el conductor, que bromeó: “Seguro mañana estoy a las 3 de la mañana”.

Hace unos días, Darío Barassi visitó a Mario Pergolini en su programa y habló con humor sobre su cambio de horario, ya que reconoce que por las tardes le va muy bien y le gusta la propuesta del canal para las noches.

Punto final para el programa de Homero Pettinato

El Trece tomó la firme determinación de levantar “Reacción en cadena”, el programa de Homero Pettinato, a poco de su estreno. La noticia fue confirmada en Intrusos (América TV), donde Adrián Pallares explicó que el programa no logró alcanzar las expectativas de audiencia.

“Reacción en cadena” era una de las apuestas de entretenimiento para la franja vespertina, pero desde su estreno enfrentó un panorama complicado: bajo rating, escasa repercusión y poco margen de crecimiento.

