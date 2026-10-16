De qué murió Fernando Confessore: qué determinó el SAME tras la descompensación del meteorólogo de TN

Se conocieron los detalles médicos oficiales sobre las causas del fallecimiento de Fernando Confessore, el histórico especialista en clima de la señal TN, quien perdió la vida a los 58 años de edad.

Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias tras la comunicación de su círculo íntimo, el profesional experimentó una súbita descompensación en el interior de su vivienda durante la madrugada, motivando la intervención urgente de ambulancias del Sistema de Atención de Emergencias Médicas.

Los profesionales constataron que el cuadro derivó de un paro cardíaco fulminante, que no respondió a las maniobras avanzadas de resucitación, descartándose cualquier factor de violencia externa.

La llamada al 911 de su esposa Paula y la intervención del SAME con Fernando Confessore

El trágico episodio comenzó a gestarse alrededor de las primeras horas del día, cuando la cónyuge de Fernando Confessore, identificada como Paula, advirtió el colapso repentino de su esposo y se comunicó de forma inmediata con la línea de emergencias 911 para solicitar una unidad de terapia intensiva móvil con soporte cardíaco:

«Los médicos del Sistema de Atención de Emergencias Médicas se acercaron al domicilio e intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, sin éxito, constatando su muerte en el lugar«, detallaron las crónicas sobre el operativo desarrollado en la residencia particular.

Pese a la rápida llegada de los paramédicos y al despliegue de los protocolos de reanimación cardiopulmonar con desfibrilación mecánica en la escena, el organismo del presentador de TN no logró recuperar el ritmo sinusal autónomo, decretándose su deceso a los 58 años por un paro cardiorrespiratorio agudo, panorama que fue transmitido de inmediato a las autoridades del canal Artear por pedido expreso de su entorno familiar.

Sin antecedentes traumáticos: la despedida al aire a Fernando Confessore en los noticieros de TN

La noticia fue comunicada oficialmente a la audiencia televisiva a las 6:50 de la mañana durante el informativo en vivo, donde el conductor Mario Massaccesi, visiblemente conmovido, ratificó el origen clínico del suceso y descartó versiones confusas:

«Murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’, Confe, esto nos acaba de llegar desde su familia, sucedió esta madrugada y nos deja en estado de shock«, explicó el periodista frente a las cámaras de TN.

El repentino desenlace golpeó de lleno en los equipos de producción de TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde, franjas horarias donde el meteorólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires y exanalista del Servicio Meteorológico Nacional se desempeñaba cotidianamente sin haber manifestado licencias médicas previas, dejando una foja de servicios intachable construida a lo largo de más de tres décadas continuas en la televisión argentina.