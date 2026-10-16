Murió Fernando Confessore: conmoción en TN por el repentino fallecimiento del meteorólogo a los 58 años

Este viernes 16 de octubre 2026, se confirmó la sorpresiva muerte del querido pronosticador Fernando Confessore, figura emblemática del canal de noticias TN, quien perdió la vida a los 58 años de edad tras descompensarse de manera repentina en su vivienda particular.

El trágico desenlace ocurrió durante las primeras horas de la madrugada, cuando su esposa se comunicó con la línea de emergencias médicas solicitando auxilio urgente, concurriendo al lugar una unidad del Sistema de Atención de Emergencias Médicas.

Personal médico efectuó maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito, constatándose el deceso en el lugar a causa de un paro cardíaco no traumático y dejando en estado de perplejidad a toda la comunidad periodística de Artear, empresa en la que se desempeñaba de forma ininterrumpida desde finales de 1995.

El dolor en vivo de Mario Massaccesi y la despedida de sus compañeros en TN a Fernando Confessore

La confirmación oficial fue transmitida en vivo a las 6:50 de la mañana por el periodista Mario Massaccesi, quien, visiblemente quebrado por la noticia, interrumpió el ritmo habitual de la transmisión matinal para comunicar el doloroso momento que embarga a toda la señal:

«La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero nos toca de cerca, murió hace un rato nuestro compañero Fernando Confessore, el que vos conocés como ‘el del tiempo’, Confe, el que veías todos los días desde hace 30 años en la señal de TN, esto nos acaba de llegar desde su familia«, expresó con congoja ante las cámaras.

En su sentido homenaje al aire, el conductor destacó la nobleza cotidiana del especialista, rememorando su perfil reservado y su inquebrantable vocación laboral:

«Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, programas y situaciones; era un hombre que nos enseñó en este último tiempo su amor de años con su esposa y el amor a sus hijos que siempre nos sorprendía, un compañero entrañable que nos sacude, nos deja en shock, y creo que la mejor forma de honrarlo es poner un adicional para dar lo mejor en nuestro trabajo diario«, concluyó el animador, transmitiendo el pesar de los ciclos TN de 10 a 13 y Nuestra Tarde.

Del Servicio Meteorológico a la pantalla: la sólida formación de Fernando Confessore

Más allá de su carisma cercano y su presencia familiar en los hogares, la carrera de Fernando Confessore se caracterizó por un riguroso respaldo científico y técnico que cimentó su autoridad en la divulgación de los fenómenos climáticos nacionales.

Egresado en 1992 de la Universidad de Buenos Aires con el título de pronosticador meteorológico universitario, se desempeñó entre 1992 y 1994 en las dependencias operativas del Servicio Meteorológico Nacional, especializándose en la recepción, decodificación y análisis de imágenes satelitales complejas.

Su interés constante por las disciplinas de precisión lo condujo además a diplomarse como despachante de aeronaves en el Instituto Nacional de Aviación Civil, obteniendo de forma paralela la licencia oficial como operador radiotelefonista expedida por la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Esa formación integral le permitió no solo convertirse en una voz respetada en los estudios centrales de televisión, sino también integrar columnas especializadas en Radio La Red y participar activamente del equipo agropecuario de TN Campo, orientando con rigor a los productores rurales del país.