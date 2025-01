Demi Moore: «Llevo 45 años en esto y es la primera vez que gano algo como actriz»

Demi Moore ganó el premio Golden Globe a Mejor Actriz en una película, musical o comedia por su desempeño en «La Sustancia» y se emocionó al recordar que un productor le dijo que ella estaba destinada a ser «una actriz pochoclera» y que nunca conseguiría algo más que eso.

El discurso de Demi Moore al ganar el premio

La actriz de 62 años trabaja hace 45 en la industria cinematográfica y nunca había sido reconocida con su trabajo. “Realmente no me lo esperaba. Estoy en estado de shock ahora mismo”, dijo Moore al recibir la estatuilla.

“He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz y me siento muy honrada y agradecida”, reconoció.

Luego Demi sorprendió al contar que la habían tildado de «actriz pochoclera»: “En ese momento, pensé que no era algo que se me permitiera tener. Y lo acepté y lo creí, y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez estaba completa, tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

Demi Moore está muy presente en la vida de su exmarido Bruce Willis, padre de sus hijas, que batalla con una terrible enfermedad. Entonces sentía que estaba en un «punto bajo» de su vida, hasta que llegó «La Sustancia».

«Llegó a mi escritorio este guión mágico, audaz, valiente, fuera de lo común y absolutamente loco llamado ‘La Sustancia’, y el universo me dijo que aún no había terminado. Me voy a quedar con una cosa que creo que esta película nos transmite. En esos momentos, cuando no creemos que somos lo suficientemente inteligentes, o lo suficientemente guapas, o lo suficientemente delgadas, o lo suficientemente exitosas, o básicamente no lo suficientemente buenas, una mujer me dijo: ‘Simplemente debes saber que nunca serás suficiente, pero puedes saber cuánto vales si simplemente dejas de lado la vara de medir’”, concluyó Demi Moore, en uno de los discursos más lindos de la noche.