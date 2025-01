Globos de Oro 2025: películas y series nominadas que abren la temporada de premios

Mañana tendrá lugar la 82ª edición de los Globos de Oro, galardones que celebran lo mejor del cine y la televisión y que tradicionalmente inauguran la esperada “temporada de premios” en la industria del entretenimiento.

Más allá de su carácter festivo, esta ceremonia es muy esperada porque además suele funcionar como un termómetro sobre las producciones, intérpretes y directores que dominarán las conversaciones en los meses venideros, culminando con los premios Óscar, que este año se entregarán el próximo 2 de marzo.

Los Globos de Oro regresarán con un gran atractivo de estrellas gracias a una serie de nominados de renombre, incluidos Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande y más.

La comediante y actriz Nikki Glaser fue elegida para presentar el showy tendrá un condimento extra: hará historia al ser la primera mujer en conducir en solitario la ceremonia.

Muchos esperan que Glaser mejore la performance de su predecesor, Jo Koy, cuyo papel como presentador en la edición 2024 no generó buena impresión ni en invitados, ni en la audiencia.

Glaser se ha hecho un nombre como una aguda y divertida comediante. Recibió una nominación al Emmy por su último especial, “Someday You’ll Die” de HBO, que trató temas desde ofrecer pagar los abortos de sus amigas hasta sus hábitos pornográficos más oscuros.

Globo de Oro 2025: las favoritas para ganar

Con diez nominaciones, la película francesa “Emilia Pérez”, que aborda en clave musical la vida de un narcotraficante mexicano que cambia de sexo, es la gran favorita.

Le siguen «The Brutalist«, que narra la historia de un arquitecto húngaro que intenta construirse una nueva vida en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, con siete nominaciones; y “Cónclave”, sobre un grupo de cardenales que conspiran para elegir a un nuevo papa, con seis.

“Anora”, la historia de una stripper neoyorquina que se enamora del hijo de un acaudalado oligarca ruso, y «The Substance» (”La sustancia”), el “horror corporal” de Demi Moore, obtuvieron cinco menciones.

Selena Gómez fue nominada como mejor actriz de reparto por su papel secundario en “Emilia Pérez” y competirá en esa misma categoría con Ariana Grande, quien hizo su gran debut en el cine con Wicked, filme que también obtuvo cinco nominaciones.

“Es imposible encontrar las palabras, pero simplemente estoy profundamente agradecida por este reconocimiento”, dijo Grande a través de Instagram tras conocerse en 2024 la lista de nominados.

Globo de Oro 2025: nominados dobles

Stan, Kate Winslet y Selena Gomez son todos nominados dobles.

Gomez está nominada tanto por la mejor actuación de una actriz en un papel secundario por “Emilia Pérez” como por la mejor actuación de una actriz en una serie musical o de comedia de televisión por “Only Murders in the Building”.

Winslet está nominada tanto por la mejor actuación de una actriz en un drama por “Lee” como por la mejor actuación de una actriz en una serie antológica limitada para televisión por “The Regime”.

Stan recibió una nominación tanto por la mejor actuación de un actor en un drama por “The Apprentice” como por la mejor actuación de un actor en una musical o comedia por “A Different Man”.

Globos de Oro 2025: llamativas ausencias

Las nominaciones dejaron llamativas ausentes entre los nominados. Una es Blitz, el drama de Steve McQueen sobre la Segunda Guerra Mundial protagonizado por Saoirse Ronan. La película no recibió ninguna nominación y la actriz irlandesa se quedó sin un puesto en la categoría de mejor actriz.

Otra es la epopeya histórica Gladiator II que recibió dos nominaciones, pero dado su enorme éxito de taquilla, algunos pensaban que le habría ido mejor. No obtuvo la nominación a la mejor película y Paul Mescal no fue nominado como mejor actor.

Globos de Oro 2025: la importancia de los premios

Los Globos son la primera ceremonia importante de la temporada de premios. No son exactamente un indicador de los Oscar, pero son conocidos por ser una fiesta alegre y a veces irreverente y una reunión glamurosa de las mayores estrellas de televisión y cine.

Una victoria en los Globos puede dar ímpetu a la campaña de un actor o película para los Oscar. Como el primer espectáculo de premios televisado del año, se adelantan a ceremonias similares como los Premios del Sindicato de Actores y los Premios de la Crítica Cinematográfica y están casi dos meses antes de los Oscar, que este año se celebrarán el 2 de marzo.

Globos de Oro 2025: todas las nominaciones

Película dramática

-The Brutalist

-A Complete Unknown

-Conclave

-Dune: Part Two

-Nickel Boys

-September 5

Película de comedia o musical

-“Anora”

-Challengers

-“Emilia Pérez”

-A Real Pain

-The Substance

-Wicked

Logro cinematográfico de taquilla

-Alien: Romulus

-Beetlejuice Beetlejuice

-Deadpool & Wolverine

-Gladiator II

-Inside Out 2 (”Intensa-Mente 2” o “Del revés 2”)

-Twisters (”Tornados”)

-Wicked

-The Wild Robot (”Robot salvaje”)

Película de habla no inglesa

-All We Imagine as Light (”La luz que imaginamos”, EE.UU., Francia e India)

-“Emilia Pérez” (Francia)

-Ainda Estou Aqui (”Aún estoy aquí”; Brasil)

-Pigen med nålen (The Girl with the Needle, Polonia, Suecia, Dinamarca)

-Dane-ye anjir-e ma’abed (”La semilla de la higuera sagrada”, Francia y Alemania)

-Vermiglio (Italia)

Película animada

-Flow

-Inside Out 2

-Memoir of a Snail

-Moana 2

-Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

-The Wild Robot

Mejor actriz, drama

-Angelina Jolie, Maria (”Maria Callas”)

-Nicole Kidman, Babygirl

-Tilda Swinton, “La habitación de al lado”

-Fernanda Torres, “Aún estoy aquí”

-Pamela Anderson, The Last Showgirl

-Kate Winslet, “Lee”

Mejor actor, drama

-Adrien Brody, The Brutalist

-Timothée Chalamet, “Un completo desconocido”

-Daniel Craig, Queer

-Colman Domingo, Sing Sing

-Ralph Fiennes, “Cónclave”

-Sebastian Stan, The Apprentice

Mejor actriz, musical o comedia

-Amy Adams, Nightbitch

-Cynthia Erivo, Wicked

-Karla Sofía Gascón, “Emilia Pérez”

-Mikey Madison, “Anora”

-Demi Moore, “La sustancia”

-Zendaya, “Desafiantes”

Mejor actor, musical o comedia

-Jesse Eisenberg, “Un dolor real”

-Hugh Grant, Heretic

-Gabriel LaBelle, Saturday Night

-Jesse Plemons, Kinds of Kindness

-Glen Powell, Hit Man

-Sebastian Stan, A Different Man

Mejor actriz de reparto

-Ariana Grande, Wicked

-Felicity Jones, The Brutalist

-Isabella Rossellini, “Cónclave”

-Margaret Qualley, “La sustancia”

-Selena Gomez, “Emilia Pérez”

-Zoe Saldaña, “Emilia Pérez”

Mejor actor de reparto

-Denzel Washington, “Gladiador II”

-Edward Norton, “Un completo desconocido”

-Guy Pearce, The Brutalist

-Jeremy Strong, “El aprendiz”

-Kieran Culkin, “Un dolor real”

-Yura Borisov, “Anora”

Mejor serie de televisión, drama

-The Diplomat

-Mr. & Mrs. Smith

-Shogun

-Slow Horses

-Squid Game

-The Day of the Jackal

Mejor serie de televisión, musical o comedia

-Abbott Elementary

-The Bear

-Hacks

-Nobody Wants This

-Only Murders in the Building

-The Gentleman

Globos de Oro: las nominaciones de Argentina

En 2023 “Argentina, 1985” ganó un Globo de Oro como mejor película en habla no inglesa. El film de Santiago Mitre con la actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani, dio el batacazo y fue la segunda película en lograrlo, tras «La historia oficial», de Luis Puenzo, que luego ganó el Oscar en el mismo rubro.

Globos de Oro 2025: dónde y cuando son:

La premiación será mañana 5 de enero a las 22 (hora de Argentina), en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

Se puede seguir el minuto a minuto de la ceremonia a través de TNT y por Max.