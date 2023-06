Denunciaron a un participante de Masterchef Argentina por una polémica conducta

El programa de cocina, MasterChef Argentina se encuentra en el tramo final de la competencia y, cada vez, el clima se torna más tenso. En este marco, denunciaron a uno de los participantes por tener una polémica conducta contra una de sus compañeras.

Se trata de Antonio López, quien fue salvado por los jueces en las últimas galas de eliminación. Sin embargo, una reprochable actitud podría costarle su continuidad en el reality de cocina.

Denunciaron a un concursante de MasterChef Argentina

Todo salió a la luz cuando Silvana Díaz acusó a Antonio López de haberle perjudicado su plato de comida intencionalmente.

En el momento en que la participante le presentó su plato a los tres jurados, Damián Betular le consultó por qué le había agregado canela a su guiso, a lo que ella interceptó a Antonio: «¿Vos me prestaste comino o canela?«.

De inmediato, el participante se defendió y aseguró que el no trajo canela del mercado, pero no alcanzó a convencer a los jueces. «Bueno, no sos la única jugando fuerte entonces», lanzó Germán Martitegui.

¿Qué dijo Antonio sobre la acusación?

Luego de que Silvana lo exponga en el estudio, le tocó al participante presentar su menú. Sin embargo, minutos antes, la conductora Wanda Nara le pidió que diera sus explicaciones de lo ocurrido.

«Ni aunque quedemos dos en la final haría eso», insistió Antonio y consiguió la confianza de la cocinera. Acto seguido, expuso su plato frente a los distinguidos chef y recibió un reconocimiento de Betular: «Muy rico el sabor».

Cabe recordar que la gala de eliminación de MasterChef de este domingo comenzará a las 22:30 y se podrá ver en vivo a través de la pantalla de Telefe. En tanto, de lunes a viernes, el programa inicia a las 23:00.