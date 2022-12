Desde Messi a Susana Giménez, así despidieron los famosos lo que queda del 2022

Llega un nuevo año y los famosos ya dejaron sus saludos y deseos de Fin de Año para sus seguidores en las redes sociales. Entre los más convocantes se encuentra Lionel Messi, que manifestó:

«Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí«, sostuvo el capitán de la Selección.

«También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño. Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!», concluyó.

David Lebón, se expresó a través de Twitter: “Soy un agradecido de la vida por todo lo que recibo y estoy listo para todo lo que venga. Siempre junto a ustedes, mi banda y mi familia”.

Por su parte, Susana Giménez envió un divertido mensaje en referencia a Lionel Messi y la frase que el 10 de la Selección viralizó tras una entrevista que hizo en el Mundial de Qatar 2022. En la publicación, la diva subió una imagen que dice: “2022, andá pa’ allá. Bienvenido 2023”, con las tres estrellas en lugar el número tres y con tres emojis de corazones en celeste y blanco.

Jimena Barón también fue otra de las personalidades que se encargaron de dejar un mensaje, pero en esta ocasión no se trató de un saludo, sino de una reflexión: “Me pega siempre rari Fin de Año”, escribió. Y agregó: “De animarse a saltar es mejor la anécdota del bollo que te pegaste a vivir fantaseando que hubiera pasado si saltabas. Simbólico el cambio de año, no es más que un número, pero tal vez es un buen momento para animarse a saltar. Propónganse algo. Personal. Sin pensar en los demás. Adiós, 2022”.

Quien también se sumó a los (no) saludos fue Moria Casán. “No deseo nada a nadie, deben estar hartos de recibir felicitaciones y felicidad. Esperar Fin de Año para desear que te vaya divino es lo menos, así que mirá con qué te castigo”, fulminó la diva bajo el hashtag “#SOCORROOOO” en sus historias de Instagram.

Alberto Cormillot compartió un video en su cuenta de Instagram con una propuesta bajo la manga: “Es agarrar y decir: ‘Bueno, vamos a proponernos hablar de cuáles con las cosas buenas que pasaron en el mundo, que pasaron en Argentina, que pasaron en el barrio o en la comunidad, que pasaron en la familia y que me pasaron a mí’. Y que dediquemos una parte del tiempo a hablar de las cosas buenas”.

“Porque quejarnos, ya sabemos que podemos quejarnos de muchas cosas. Y yo soy uno de los primeros que lo hace, en privado y en público. Pero el desafío es hablar de las cosas buenas. Así que yo les deseo que lo puedan hacer. Y les deseo muchas felicidades”, añadió el médico especializado en nutrición.

Luis Majul se encargó de expresar sus deseos para el 2023 a través de un video en sus redes sociales, en donde agradeció, hizo un balance del 2022, habló sobre sus proyectos del año que está por terminar y otros que encarará en el entrante.

Andrés Calamaro fue otra de las celebridades que aprovecharon para dejar su saludo: “Deseo un Feliz Año próspero, con buena salud. Muchos cariños a la familia y disfrutar este fin de semana; que no falte nada”, expresó el cantante.

Por su parte, Tini Stoessel se puso emotiva e hizo un carrusel de fotos de los mejores momentos de su año para su cuenta de Instagram, en la cual aparece su novio Rodrigo De Paul como principal. Entre las imágenes se pueden ver al campeón del mundo con la Selección argentina cantando con su novia, momentos de rodaje y grabación, y fotos familiares.

Griselda Siciliani también subió una postal a sus redes sociales. Fue junto a su hija Margarita, fruto de su relación con Adrián Suar. En ella, escribió: “31/12/2022 Así, en este momento. Fue un año inolvidable, intenso, lleno de aventuras y sueños cumplidos, sueños que ni sabía que tenía. Pensaba en poner aquí imágenes de los momentazos que viví este año pero no podía decidirme. Así que elegí esta foto de hace unos minutos que siempre es el mejor momento, ahora y así…con el amor más grande. Gracias 2022. Te espero 2023, vos sabés…”.

Fuente: Noticias Argentinas.