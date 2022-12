Tras la denuncia de Rodrigo De Paul, Camila Homs dijo que le hackearon su cuenta de Twitter

Luego de que saliera a la luz la denuncia de Rodrigo De Paul contra Camila y Horacio Homs por amenazas, se viralizaron una serie de escandalosos tuits de la modelo contra el futbolista y Tini Stoessel, su novia actual.

«Mientras yo estaba dando a luz, vos estabas revolcándote con esa put…, sos una mierd… Rodrigo y de ella no hablo mejor porque me quedo corta con lo que quiero decirle», reza uno de los mensajes.

«Mucha cara linda pero el machito asqueroso y mujeriego que sos no te lo saca nadie. Dos semanas te dije que tu hija quería verte y me dijiste que tenías los días ocupados para irte con tu novia, que claras tenés las prioridades. Yo no me voy a quedar callada y dejar que todos me tiren mierd… sin saber cómo son y siempre fueron las cosas, podríamos resolver todo esto en privado pero no, si me buscas me vas a encontrar Rodrigo Javier De Paul», exponen otros tuits.

Ante la repercusión que tuvieron en las redes, la modelo aseguró que la hackearon.

Por otra parte, en diálogo con Intrusos – desde Punta del Este -, la modelo habló de la denuncia. «No recibí ninguna notificación. Me enteré todo por los medios», le dijo al cronista Gustavo Descalzi.

«Quiero que el 2022 quede atrás, y adelante con todo en el 2023. Me han golpeado mucho, no sé cómo se me verá, pero me siento bárbara», agregó.

La denuncia de De Paul: qué dijo el padre de Camila Homs

Por su parte, Horacio Homs, padre de Camila, se defendió en comunicación telefónica con «Nosotros a la mañana», el programa de El Trece. «No tengo nada que decir, realmente me tiene sin cuidado. De parte mía no hubo ninguna amenaza, creo que de Camila tampoco. Rodrigo no puso el texto completo porque se vería muy perjudicado. Estamos disfrutando con mi hija de las vacaciones, pasándola muy bien. A los dos nos tiene sin cuidado», planteó.

Y tras conocer que De Paul aseguró sentirse «amedrentado» por sus amenazas dado su «pasado judicial», se explayó: «Mi pasado judicial es una causa en la que salí absuelto hace un mes y medio. Es una causa inventado por el gobierno anterior, así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe. Es verdad que le dije: ‘Lo vas a conocer a Homs’, pero por todas las cosas que tengo para contar, intimidades que sé, no fue una amenaza física«.

Si bien reconoció que no estuvo bien en insultar a su exyerno, lo señaló como el «único culpable» de lo que está pasando y defendió a su hija. «Ella jamás le impidió que vea a sus hijos, ella se enojó porque no cumplió cosas con sus hijos. Él pretendía llevar a los hijos a Qatar con la mucama, que tiene 20 años. ¿Ustedes mandarían con la mucama o la niñera a un bebé de un año y medio a Qatar?», concluyó con vehemencia.

