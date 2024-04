Deuda Millonaria: Guillermina Valdés aclaró su situación financiera

Luego de que se viralizara que la empresa de la modelo, realizó 62 pagos con cheques «sin fondos»., Guillermina se vio obligada a realizar un comunicado en sus redes sociales para explicar sus finanzas.

“Ante la situación sobre mi situación financiera, vinculada con cheques impagos, deseo aclarar en forma personal, no he suscrito ningún título que no haya sido debidamente acreditado por su depositante», comenzó escribiendo en sus historias de Instagram.

Además, aclaró que la empresa tuvo deudas, pero que ya están todas pagas: “PazValdez S.A. de la que soy integrante como socia, atravesó hace tiempo una situación financiera que le impidió atender en tiempo oportuno compromisos asumidos mediante el libramiento de cheques, que hasta la fecha, han sido todos cancelados a tus tenedores”.

“La prueba más fidedigna de lo que digo, es que no existió, ni existe en la actualidad un juicio que involucra, ya sea a la empresa, como a mi forma personal”, cerró Valdés.

Guillermina Valdés tendría una deuda millonaria

Hace unos días, se conoció que Guillermina Valdés (46) se enfrentaba a una millonaria deuda por una empresa de zapatos que fundó.

Según los registros de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, la empresa PazValdez S.A., fundada junto a uno de sus ex socios, el diseñador Fabián Paz, se encuentra en la “irrecuperable” situación cinco.

La empresa habría realizado 62 pagos con cheques “sin fondo” entre 2020 y 2022, adeudando $64.240.797,94.

Por otro lado, la empresaria habría recaudado 75 mil dólares a través de la empresa de zapatos, mediante el crowdfunding. Sin embargo, los inversores jamás recibieron el dinero prometido, que sería un 10% anual fijo.