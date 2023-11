Diego Brancatelli fue a ver la final de Boca en el Maracaná y contó por qué entró al estadio con «La 12»

El periodista Diego Brancatelli fue captado por cámara de televisión cuando ingresaba al estadio Maracaná junto a La 12, la barra brava de Boca.

Ante el revuelo que generaron las imágenes, el propio Brancatelli explicó por qué entró al Maracaná junto a Rafael Di Zeo y su grupo. También apuntó contra los que lo tildaron de mufa.

«Para terminar con un tema o cualquier especulación: estoy orgulloso de la hinchada de Boca. No reniego ser hincha ni viajar a todos lados», comenzó el periodista en su red social X.

«Hoy me tocó entrar con ellos y aproveché para grabar unas imágenes para C5N cómo se me ve en el canal colega. Pero vine con mi familia», explicó Brancatelli de las imágenes difundidas por TN.

«Para los que hablan boludeces: fui al Morumbí y lo vi campeón vs Palmeiras. Lo vi campeón vs Santos. Viajé a Japón en 2003 y lo vi campeón vs Milán. Estuve en 2007 vs Gremio en Porto Alegre. Decenas de vueltas en Argentina. Mufa “yo no” diría Ramón. (Qatar 2022 también)», enumeró el periodista, tildado de mufa por la final perdida ante Fluminense.

Para terminar con un tema o cualquier especulación:

Estoy ORGULLOSO de la hinchada de Boca.



No reniego ser hincha ni viajar a todos lados.

Hoy me tocó entrar con ellos y aproveché para grabar unas imágenes para @C5N cómo se me ve en el canal colega.

Pero vine con mi familia. 😉 pic.twitter.com/Oh8dn1YIA5 — Diego Brancatelli (@diegobranca) November 5, 2023

Qué dijo Edinson Cavani, luego de perder la final de la Libertadores

Después de la final de la Copa Libertadores en el Maracaná, donde Boca cayó 1-2 ante Fluminense, el delantero uruguayo Edinson Cavani agradeció a los hinchas por el respaldo.

En un mensaje publicado en su cuenta de red social Instagram, Cavani expresó: «Gracias a todos los que estuvieron y también aquellos que no pudieron estar por acompañarnos con el alma. Nuestro deseo más grande era el mismo que el de todos ustedes. Este grupo seguirá adelante unido como debe ser. Vamos Boca».